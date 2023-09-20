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20 сентября 2023, 18:20 Читати українською

Goldman Sachs предсказал рост цен на нефть Brent до $100 за баррель

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs повысили прогноз по цене нефти марки Brent в течение ближайших 12 месяцев с $93 до $100 за баррель, сообщил Bloomberg.

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs повысили прогноз по цене нефти марки Brent в течение ближайших 12 месяцев с $93 до $100 за баррель, сообщил Bloomberg.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахВ банке подняли прогнозы по цене нефти до трехзначного уровня, поскольку мировой спрос находится на рекордном уровне, а страны ОПЕК+ продолжают ограничивать предложение.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В банке подняли прогнозы по цене нефти до трехзначного уровня, поскольку мировой спрос находится на рекордном уровне, а страны ОПЕК+ продолжают ограничивать предложение.

С середины июня цены на нефть Brent выросли более чем на 30% и во вторник, 19 сентября, превысили $95 за баррель. Котировки растут на фоне опасений дефицита нефти на рынке из-за сокращения экспорта из России и Саудовской Аравии. Нефть этого сорта стоила дороже $95 за баррель впервые с 15 ноября 2022 года.

Цена на нефть поднялась до десятимесячного максимума благодаря значительному ограничению поставок со стороны крупнейших производителей ОПЕК+ — Саудовской Аравии и россии. Улучшение прогнозов по росту экономики США и Китая также способствовало росту, пишет издание.

По данным Goldman Sachs, в настоящее время большинство крупных экономик продолжают двигаться по сценарию мягкой посадки, то есть без существенных последствий для рынка труда и других сфер.

Источник: Минфин
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