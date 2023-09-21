Курс валют на 21 сентября: в обменниках доллар и евро подешевели

В четверг, 21 сентября, на наличном рынке курс доллара по покупке вырос на 3 копейки, а в продаже снизился на 5 копеек. Евро не изменилось в покупке и подешевело на 4 копейки в продаже.

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В обменниках доллар не изменился в покупке и подешевел на 9 копеек в продаже. Курс евро снизился на 20 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,85−38,55 грн. Евро покупают за 40,70 грн., а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,30−38,41, евро — 41,00−41,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,94−39,33 грн/евро.