Украина внесла две немецкие станкостроительные компании в список «международных спонсоров войны»

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список «международных спонсоров войны» две немецкие компании, производящие высокоточные станки — SPINNER и DMG Mori.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Причина

Компании по данным украинцев продолжают работать с россией, в том числе с военно-промышленным комплексом.

«Станки этих компаний продолжает удерживать и покупать россия, несмотря на введенные санкции. Без этих приборов она не способна производить оружие и компоненты к нему», — говорится в сообщении НАПК.

Агентство утверждает, что за время войны объем поставок продукции SPINNER в Россию вырос на 500%, а на сайте официального дистрибьютора компании в россии, ООО «ШПИННЕР», говорится, что он работает в обычном режиме.

Читайте: НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны табачных гигантов Philip Morris и JTI

Дочерняя компания DMG Mori, по данным украинского ведомства, управляет в россии Ульяновским станкостроительным заводом.

«В конце февраля 2022 года DMG Mori объявила об остановке всех продаж и обслуживания в россии, а также всего производства на своем заводе в Ульяновске. На самом деле, DMG Mori остается активным участником на российском рынке, что противоречит ее официальным заявлениям», — утверждает НАПК.