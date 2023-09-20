Цены на гречку снизились до почти двухлетнего минимума

В августе средние потребительские цены на гречневую крупу снизились до 45,61 грн/кг, что в 2,1 раза меньше, чем в августе прошлого года. Об этом рассказал директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко.

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Августовские цены были на 4,5% меньше, чем в июле, и на 39,9% меньше, чем в декабре 2022 года.

«Кроме того, это самый низкий с ноября 2021 года показатель, когда цена на этот вид крупы составляла 46,33 грн/кг, и в 2,1 раза меньше максимальной цены в 96,01 грн/кг, зафиксированной в августе 2022 года., и на 6,3% ниже 48,66 грн/кг — уровень цены на гречку в феврале 2022 года, то есть в начале войны», — заявил Лупенко.

По его словам, рост цен на гречку длился до сентября 2022 года, а затем, с поступлением продукции нового урожая, началось постепенное снижение, которое продолжается по сей день и имеет все перспективы для продолжения.

Цены на другие продукты

Лупенко отметил, что в августе этого года наиболее существенно снизились потребительские цены на продукты овощной группы, в частности на:

морковь (-63%),

свеклу (-54,9%),

капусту белокочанную (-52,7%),

лук репчатый (-50%).

Также на 16,3% снизились цены на яблоки, которые в июле еще росли.

В меньшей степени, кроме уже упомянутой гречки, снизились цены на пшеничную муку (-2,5%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (-0,5%), сливочное масло (-0,6%), подсолнечное масло (-0,5%), мягкие сыры жирные (-0,3%), крупы ячные (-0,1%), отметил ученый.

Что больше всего подорожало в августе

В то же время больше всего в августе подорожали:

сало (+2,8%),

сахар (+2,1%),

говядина (+2,0%),

свинина (+1,8%),

манная крупа (+1,6%),

филе куриное (+1,5%).

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Несколько меньше выросли цены на колбасы вареные первого сорта (+1,2%) и птица — куриные тушки (+1,1%). Другие продукты, цены на которые отслеживаются отечественной статистикой, подорожали около 1 процента.

Обращает на себя внимание зафиксированное впервые с марта этого года подорожание яиц — на 0,1%.

Лупенко отметил, что в целом динамика потребительских цен соответствует прогнозным оценкам и дает основания во избежание резкого роста в нынешнем году.

«Определенный потенциал роста традиционно имеют продукты переработки и животноводства, более зависимые от энергетических и сырьевых факторов, тогда как цены на овощи и фрукты, скорее всего, продолжат снижение в сентябре и, возможно, в октябре», — подытожил Юрий Лупенко.