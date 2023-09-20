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20 сентября 2023, 13:26 Читати українською

Дополнительно 300 миллиардов на оборону. Рада поддержала законопроект в первом чтении

Верховная Рада 20 сентября поддержала законопроект № 10038 о пересмотре государственного бюджета Украины на 2023 год и выделении дополнительных 328,5 млрд грн расходов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Верховная Рада 20 сентября поддержала законопроект № 10038 о пересмотре государственного бюджета Украины на 2023 год и выделении дополнительных 328,5 млрд грн расходов.
Фото: НБУ

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«За» проголосовали 302 народных депутата.

«Ко второму чтению будем убирать расходы на БЭБ (+68%) и настаивать на дополнительных расходах на Минобороны», — отметил Железняк.

Он также сообщил, что рассмотрение закона в целом состоится в октябре.

Напомним

«Минфин» писал, что законопроектом предлагается увеличить расходы бюджета этого года на 317 млрд грн, из которых почти 303 млрд грн предлагается направить на нужды обороны. В частности, для:

  • 195,7 млрд грн — ВСУ,
  • 39,7 млрд грн — Национальной гвардии,
  • 20,4 млрд грн — Государственной пограничной службы,
  • 19 млрд грн — Национальной полиции,
  • 13,2 млрд грн — закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,
  • 4,4 млрд грн — Минстратегпрома на производство в Украине оружия и боеприпасов,
  • 4,2 млрд грн — СБУ,
  • 2,5 млрд грн — ГУР МО,
  • 2,1 млрд грн — Государственной специальной службы транспорта Минобороны,
  • 570,2 млн грн — Госспецсвязи,
  • 500,7 млн грн — СВР,
  • 230,5 млн грн — УДО,
  • 151 млн — вознаграждение курсантам системы МВД.

Кроме этого, предлагается увеличить расходы на (основные позиции):

  • 16,5 млрд грн — помощь на проживание внутренне перемещенным лицам,
  • 5,97 млрд грн — на «скорое восстановление» (грант Европейского Союза),
  • 1,2 млрд грн — МИД, в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины по делам против России в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву,
  • 552,8 млн грн — издание школьных учебников для 5 и 6 класса.

Также планируется сокращение прочих расходов на 11,4 млрд грн, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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