Верховная Рада 20 сентября поддержала законопроект № 10038 о пересмотре государственного бюджета Украины на 2023 год и выделении дополнительных 328,5 млрд грн расходов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
Дополнительно 300 миллиардов на оборону. Рада поддержала законопроект в первом чтении
Верховная Рада 20 сентября поддержала законопроект № 10038 о пересмотре государственного бюджета Украины на 2023 год и выделении дополнительных 328,5 млрд грн расходов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
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«За» проголосовали 302 народных депутата.
«Ко второму чтению будем убирать расходы на БЭБ (+68%) и настаивать на дополнительных расходах на Минобороны», — отметил Железняк.
Он также сообщил, что рассмотрение закона в целом состоится в октябре.
Напомним
«Минфин» писал, что законопроектом предлагается увеличить расходы бюджета этого года на 317 млрд грн, из которых почти 303 млрд грн предлагается направить на нужды обороны. В частности, для:
- 195,7 млрд грн — ВСУ,
- 39,7 млрд грн — Национальной гвардии,
- 20,4 млрд грн — Государственной пограничной службы,
- 19 млрд грн — Национальной полиции,
- 13,2 млрд грн — закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,
- 4,4 млрд грн — Минстратегпрома на производство в Украине оружия и боеприпасов,
- 4,2 млрд грн — СБУ,
- 2,5 млрд грн — ГУР МО,
- 2,1 млрд грн — Государственной специальной службы транспорта Минобороны,
- 570,2 млн грн — Госспецсвязи,
- 500,7 млн грн — СВР,
- 230,5 млн грн — УДО,
- 151 млн — вознаграждение курсантам системы МВД.
Кроме этого, предлагается увеличить расходы на (основные позиции):
- 16,5 млрд грн — помощь на проживание внутренне перемещенным лицам,
- 5,97 млрд грн — на «скорое восстановление» (грант Европейского Союза),
- 1,2 млрд грн — МИД, в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины по делам против России в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву,
- 552,8 млн грн — издание школьных учебников для 5 и 6 класса.
Также планируется сокращение прочих расходов на 11,4 млрд грн, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд грн).
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