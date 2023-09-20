В АРМА создали антикоррупционный совет

В Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) создан антикоррупционный совет, который будет функционировать как коллегиальный консультативно-совещательный орган. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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Ключевая цель

Ключевой целью создания Антикоррупционного Совета АРМА является привлечение профильных неправительственных организаций, представителей общественности для:

оценки коррупционных рисков в деятельности АРМА,

принятие превентивных и соответствующих антикоррупционных мер,

борьбе с коррупцией.

Орган формируется сроком на один год и состоит из 12 человек, перед которыми поставлены следующие задачи:

осуществлять регулярный мониторинг коррупционных рисков и состояния предотвращения и противодействия коррупции в Агентстве;

готовить предложения по усовершенствованию системы предотвращения коррупции в АРМА;

содействовать взаимодействию Агентства с общественными объединениями и другими институтами гражданского общества по вопросам, связанным с деятельностью АРМА;

осуществлять мониторинг эффективности государственных (публичных) закупок в АРМА;

участвовать в разработке проектов нормативно правовых актов, готовить соответствующие предложения и рекомендации к указанным проектам;

содействовать общественному обсуждению проектов нормативно правовых актов по вопросам деятельности АРМА;

предоставлять рекомендации по кризисным коммуникациям и отслеживать потенциально проблемные информационные зоны, осуществлять анализ и докризисную коммуникацию с обществом.

Напомним

«Минфин» писал, что АРМА официально открыло Единый государственный реестр арестованных активов. Реестр является комплексной базой данных обо всех активах в Украине, арестованных правоохранителями и судами по уголовным делам.