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20 сентября 2023, 15:22 Читати українською

NovaPay осуществляет третий выпуск облигаций на 100 миллионов

Кредитное учреждение ООО «НоваПей Кредит», входящее в небанковскую финансовую группу NovaPay, зарегистрировало в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) выпуск процентных облигаций серии «C» на 100 млн грн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кредитное учреждение ООО «НоваПей Кредит», входящее в небанковскую финансовую группу NovaPay, зарегистрировало в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) выпуск процентных облигаций серии «C» на 100 млн грн.
Фото: freepik.com

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Подробности

Согласно информации в проспекте эмиссии, этот выпуск облигаций имеет срок обращения два года вместо трех лет в двух предыдущих выпусках и выплату купона ежеквартально, тогда как в выпусках «A» и «B» выплата процентов предусмотрена в конце обращения.

Процентная ставка определена на уровне 20% годовых, как и в предыдущих сериях, однако только на первый год обращения, тогда как на второй год она будет определена дополнительно, но не выше двукратной учетной ставки, и объявлена до 4 сентября 2024 года.

Проспект предусматривает возможность предъявления облигаций к выкупу с 14 по 19 сентября 2024 года по номиналу.

Как и в двух предыдущих сериях выпускают 100 тыс. облигаций номиналом 1000 грн.

Отмечено, что 20% привлеченных средств планируется направить на кредитование юридических лиц, а 80% — физических.

Дата начала публичного предложения 22 сентября 2023 года, окончание — 21 сентября 2024 года.

Компания отмечает, что не пользуется услугами андеррайтера, а облигации будет размещать через фондовую биржу ПФТС.

Напомним

Ранее в этом году «НоваПей Кредит» разместила два выпуска трехлетних облигаций по 100 млн. грн.

Дебютный открытый выпуск облигаций «НоваПей Кредит» разместила в июне 2023 года.

Источник: Минфин
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