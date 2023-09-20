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20 сентября 2023, 15:47 Читати українською

Норвегия запретит въезд автомобилей на российских номерах

Норвегия решила запретить въезд зарегистрированных в россии легковых автомобилей. Об этом заявил госсекретарь страны Эйвинд Вад Петерссон. Таким образом Норвегия станет последней европейской страной, граничащей с рф, которая примет такие меры, передает The Moscow Times.

Норвегия решила запретить въезд зарегистрированных в россии легковых автомобилей.
Фото: delo.ua

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Что известно

«Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на ввоз и использование в стране автомобилей с российской регистрацией. Сейчас мы изучаем, как это сделать, и в скором времени представим конкретные меры», — сказал Петерссон.

Норвегия не является членом ЕС, но входит в Европейскую экономическую зону и является членом-основателем Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Осло придерживается большинства санкций ЕС против России.

Напомним

С 17 сентября Польша, вслед за Финляндией и странами Балтии, запретила въезд автомобилей с российскими номерами в страну.

Источник: Минфин
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