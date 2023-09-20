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20 сентября 2023, 11:59 Читати українською

Президент предлагает создать зерновые хабы в портах Африки

Президент Владимир Зеленский предложил создать зерновые хабы в портах Африки. Об этом он заявил во время выступления на саммите, передает пресс-служба главы государства.

Президент Владимир Зеленский предложил создать зерновые хабы в портах Африки.
Фото: president.gov.ua

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Предложения Украины

«Украина предлагает очень четкие действия. Чтобы предотвратить любые потрясения на мировом продовольственном рынке, мы можем создать хабы на миллионы тонн зерна в год в особо чувствительных зонах, например в портах Африки», — подчеркнул он.

По его словам, уже начаты переговоры по таким возможностям.

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Президент подчеркнул, что Украина никогда не откажется от роли гаранта глобальной продовольственной безопасности: «Никто не ожидал от нас, что мы сможем вытеснить российский флот из наших черноморских вод и предоставить больше пространства Черноморской зерновой инициативе, а также гуманитарной инициативе «Зерно из Украины». Результаты действительно впечатляют.

Зеленский добавил, что украинский экспорт продовольствия достиг берегов Алжира, Джибути, Египта, Кении, Ливии, Ливана, Марокко, Сомали, Туниса, Бангладеш, Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Шри-Ланки, Таиланда, Вьетнама, Оман., Турции, Йемена и других стран. Из транзитных портов наша продукция доставлена в Эфиопию и Судан.

«В общей сложности 32 миллиона тонн пищи. Это на 32 миллиона тонн меньше хаоса», — уточнил глава государства.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
20 сентября 2023, 12:33
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Я пропоную отримувати плату за зерно наперед. А там африканці нехай самі розбираються з росіянами якщо зерно не доїде.
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