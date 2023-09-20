Курс валют на 20 сентября: в обменниках доллар и евро подешевели

В среду, 20 сентября, на наличном рынке курс доллара в покупке вырос на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и продаже.

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В обменниках доллар подешевел на 8 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Курс евро снизился на 14 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,95−38,60 грн. Евро покупают за 40,70 грн, а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,40−38,56, евро — 41,11−41,41 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,05−39,44 грн/евро.

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