Количество владельцев дорогих автомобилей, облагаемых транспортным налогом, за последний год возросло почти вдвое, а количество самых таких дорогих авто увеличилось в более чем 2 раза. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе, пишет ЭП.
В Украине вдвое увеличилось количество владельцев дорогих автомобилей
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Дорогие автомобили
Так, по данным налоговой, в 2023 году количество физических лиц, которым необходимо уплатить транспортный налог, составляет 3072 человека, а количество дорогостоящих транспортных средств, облагаемых дополнительным налогом, составляет 3548 единиц. В 2022 году количество физических лиц-собственников составляло только 1593 человека, а количество транспортных средств, из которых уплачивали налог — 1723 единицы.
По данным налоговой, у украинцев в 2023 году было даже больше дорогих автомобилей, чем в довоенном 2021-м. Тогда среди физических лиц было зарегистрировано 2377 плательщиков транспортного налога и 2574 дорогих авто, из которых его необходимо уплатить.
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Таким образом, в 2023 году количество владельцев дорогих автомобилей среди физических лиц было в 1,9 раза больше, чем в 2022 году и на 29% больше, чем в довоенном 2021-м. Количество таких транспортных средств, которыми владеют граждане, в 2,05 раза больше, чем в 2022-м и на 37,8% больше, чем в 2021-м.
Примечательно, что владельцев люксовых автомобилей среди юридических лиц в Украине становится меньше из года в год. Так, в 2021 году налоговая зарегистрировала 3153 компании, которым необходимо было заплатить транспортный налог за 4109 дорогих автомобилей. В 2022 году количество налогоплательщиков среди юридических лиц уменьшилось до 2571 (на 582), а количество автомобилей — до 3126 единиц (на 983).
В 2023 году в Украине осталось только 2079 плательщиков транспортного налога среди юридических лиц (на 1074 меньше, чем в 2021-м и на 492 меньше, чем в 2022-м), которым принадлежит 2927 автомобилей (на 1182 единицы меньше, чем в 2021-м ном и на 199 меньше, чем в 2022-м).
По данным ГНС, объемы уплаты транспортного налога в Украине сокращаются из года в год. В 2021 году местные бюджеты получили от владельцев дорогих автомобилей 158,35 млн грн, в 2022-м — 103,45 млн грн. По состоянию на 13 сентября 2023 г. в местные бюджеты поступило лишь 101,52 млн грн транспортного налога.
Ожидается, что наибольшие объемы уплаты транспортного налога зафиксированы в столице. В этом году киевляне заплатили в местный бюджет 33,06 млн грн (16,65 млн грн — физические лица, 16,42 млн грн — юридические лица).
Области-лидеры
Среди лидеров по уплате этого налога также Киевская (7,85 млн грн), Днепропетровская (8,96 млн грн), Львовская (6 млн грн), Одесская (7,82 млн грн) и Харьковская (6,3 млн грн).
Что такое транспортный налог
Отметим, что транспортный налог — это сбор в размере 25 тыс. грн в год, который владельцы дорогих автомобилей платят в местные бюджеты. Объектом обложения этим налогом является авто, среднерыночная стоимость которого составляет 375 минимальных зарплат (в 2023 году это 2,512 млн грн).
Список соответствующих марок и моделей автомобилей и их характеристик ежегодно определяет Министерство экономики.
Комментарии - 36
потому отмазка мимо.
не нужно думать что «а ты …» это что-то работающее. это ошибка. :)
І на черговому рості долара потім напишіть, що піднялося вчетверо
вас обманули. не стоило вам покупать доллары по 80. Он не поднялся так сильно…
Також, якщо бачите схожий на НБУ курс, проаналізуйте ціни на автомобілі за останній рік також в доларах/євро, і запитайте, чи в ціну в валюті дилери вкладають «реальний курс», який був протягом року + ризики на «коли доїде».
Я от не впевнений, що хочу пояснювати такі речі детально схожим персонам, з побудованими реченнями таким чином, як у вас.
П.С. І ні, не по 80 (де ви купляли за таку ціну, чи вам 13 років, щоб таке писати?). Навіть заробляв на різниця між валютним депозитом на готівковим
ну ось курс , який закладають дилери
https://bmw.dp.ua/bmw-x5-xdrive30d-wbacv610×09l14439
«Курс €
на 20.09.2023 EUR/UAH = 39.79»
Шо там по зерну? Начинай грузить, что Румыния и Польша отказываются заработать на транзите и перевалке.
На-о-трез!
у вас , шароботов — никогда и ничего нету. одни голые обвинения , ненависть к Украине и ожидание «когда придут наши и всем здесь покажут»
И где у меня ненависть к Украине? Снова пук в лужу.
Подсчитал элитные машины — сразу виден торговый баланс, пусть даже частный! 😂