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20 сентября 2023, 9:42 Читати українською

В Украине вдвое увеличилось количество владельцев дорогих автомобилей

Количество владельцев дорогих автомобилей, облагаемых транспортным налогом, за последний год возросло почти вдвое, а количество самых таких дорогих авто увеличилось в более чем 2 раза. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе, пишет ЭП.

Количество владельцев дорогих автомобилей, облагаемых транспортным налогом, за последний год возросло почти вдвое, а количество самых таких дорогих авто увеличилось в более чем 2 раза.
Фото: volynnews.com

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Дорогие автомобили

Так, по данным налоговой, в 2023 году количество физических лиц, которым необходимо уплатить транспортный налог, составляет 3072 человека, а количество дорогостоящих транспортных средств, облагаемых дополнительным налогом, составляет 3548 единиц. В 2022 году количество физических лиц-собственников составляло только 1593 человека, а количество транспортных средств, из которых уплачивали налог — 1723 единицы.

По данным налоговой, у украинцев в 2023 году было даже больше дорогих автомобилей, чем в довоенном 2021-м. Тогда среди физических лиц было зарегистрировано 2377 плательщиков транспортного налога и 2574 дорогих авто, из которых его необходимо уплатить.

Читайте: С каких автомобилей необходимо платить налог на роскошь в 2023 году (список)

Таким образом, в 2023 году количество владельцев дорогих автомобилей среди физических лиц было в 1,9 раза больше, чем в 2022 году и на 29% больше, чем в довоенном 2021-м. Количество таких транспортных средств, которыми владеют граждане, в 2,05 раза больше, чем в 2022-м и на 37,8% больше, чем в 2021-м.

Примечательно, что владельцев люксовых автомобилей среди юридических лиц в Украине становится меньше из года в год. Так, в 2021 году налоговая зарегистрировала 3153 компании, которым необходимо было заплатить транспортный налог за 4109 дорогих автомобилей. В 2022 году количество налогоплательщиков среди юридических лиц уменьшилось до 2571 (на 582), а количество автомобилей — до 3126 единиц (на 983).

В 2023 году в Украине осталось только 2079 плательщиков транспортного налога среди юридических лиц (на 1074 меньше, чем в 2021-м и на 492 меньше, чем в 2022-м), которым принадлежит 2927 автомобилей (на 1182 единицы меньше, чем в 2021-м ном и на 199 меньше, чем в 2022-м).

По данным ГНС, объемы уплаты транспортного налога в Украине сокращаются из года в год. В 2021 году местные бюджеты получили от владельцев дорогих автомобилей 158,35 млн грн, в 2022-м — 103,45 млн грн. По состоянию на 13 сентября 2023 г. в местные бюджеты поступило лишь 101,52 млн грн транспортного налога.

Ожидается, что наибольшие объемы уплаты транспортного налога зафиксированы в столице. В этом году киевляне заплатили в местный бюджет 33,06 млн грн (16,65 млн грн — физические лица, 16,42 млн грн — юридические лица).

Области-лидеры

Среди лидеров по уплате этого налога также Киевская (7,85 млн грн), Днепропетровская (8,96 млн грн), Львовская (6 млн грн), Одесская (7,82 млн грн) и Харьковская (6,3 млн грн).

Что такое транспортный налог

Отметим, что транспортный налог — это сбор в размере 25 тыс. грн в год, который владельцы дорогих автомобилей платят в местные бюджеты. Объектом обложения этим налогом является авто, среднерыночная стоимость которого составляет 375 минимальных зарплат (в 2023 году это 2,512 млн грн).

Список соответствующих марок и моделей автомобилей и их характеристик ежегодно определяет Министерство экономики.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 36

+
+44
AleksandrBank
AleksandrBank
20 сентября 2023, 10:10
#
Багато хто прибідняється. Багатих хватає, але і бідних також нажаль.
+
+15
jakiro
jakiro
20 сентября 2023, 11:13
#
В мене дорогий велосипед
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
20 сентября 2023, 11:53
#
АМГ чи М пакет?
+
+213
kadaad1988
kadaad1988
20 сентября 2023, 10:17
#
Это говоритт о том, что море всякой чиновничьей швали неслабо нагрелось во время войны, на поставках для ВСУ, на гуманитарке, на уклонистах…
+
+15
yarg
yarg
20 сентября 2023, 10:43
#
А если окажется что єто не чиновничья шваль — ты конечно отдаешь свою квартиру на благотворительность ? Если нет (а нет — это в том числе и все отмазки) — то ты просто брехло.
+
+30
KValera
KValera
20 сентября 2023, 10:47
#
Yarg. Ты уже отдал свою квартиру?
+
+15
yarg
yarg
20 сентября 2023, 10:51
#
А я и не занимался бездоказательными обвинениями .
потому отмазка мимо.

не нужно думать что «а ты …» это что-то работающее. это ошибка. :)
+
+15
VikVikVik
VikVikVik
20 сентября 2023, 11:02
#
Продовжуйте рахувати по прив'язці до гривні
І на черговому рості долара потім напишіть, що піднялося вчетверо
+
0
yarg
yarg
20 сентября 2023, 11:08
#
А за последний год доллар поднялся вчетверо ?
вас обманули. не стоило вам покупать доллары по 80. Он не поднялся так сильно…
+
+15
VikVikVik
VikVikVik
20 сентября 2023, 11:52
#
Який курс в салонах?
Також, якщо бачите схожий на НБУ курс, проаналізуйте ціни на автомобілі за останній рік також в доларах/євро, і запитайте, чи в ціну в валюті дилери вкладають «реальний курс», який був протягом року + ризики на «коли доїде».

Я от не впевнений, що хочу пояснювати такі речі детально схожим персонам, з побудованими реченнями таким чином, як у вас.

П.С. І ні, не по 80 (де ви купляли за таку ціну, чи вам 13 років, щоб таке писати?). Навіть заробляв на різниця між валютним депозитом на готівковим
+
0
yarg
yarg
20 сентября 2023, 12:22
#
Все ясно… ще один «заробляв» , купивши долари по 80 і чекаючи курса 200…

ну ось курс , який закладають дилери

https://bmw.dp.ua/bmw-x5-xdrive30d-wbacv610×09l14439

«Курс €
на 20.09.2023 EUR/UAH = 39.79»
+
0
Ranet
Ranet
20 сентября 2023, 11:12
#
У нас в стране минимальная зп в долларах? Возвращайся в Украину!
+
+15
VikVikVik
VikVikVik
20 сентября 2023, 11:42
#
У нас країна преміальні автомобілі випускає, за гривні?
+
0
Три літри
Три літри
20 сентября 2023, 12:02
#
Ти ж тут сам доводиш що ціна автомобіля прив’язана до однієї з світових валют при конвертації в гривню може зробити звичайну людину богатієм бо мінімальна зарплата не змінується так швидко як курси валют.
+
+15
Ranet
Ranet
20 сентября 2023, 11:07
#
Вот и яйца начали всплывать 😉
Шо там по зерну? Начинай грузить, что Румыния и Польша отказываются заработать на транзите и перевалке.
На-о-трез!
+
+30
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
20 сентября 2023, 11:17
#
Економічний форум, а коментарі тільки під скандальними статтями. Ніхто не коментує статті, де треба думати, щось аналізувати, зате повно коментів про корупцію, дерибан, тощо.
+
+30
KValera
KValera
20 сентября 2023, 11:25
#
SkrudjMacduck. Так люди голосовали па приколу и готовились жрать шашлыки в мае.
+
0
yarg
yarg
20 сентября 2023, 11:37
#
Ты вообще за шария голосовал. так что молчи лучше.
+
+15
KValera
KValera
20 сентября 2023, 11:42
#
Yarg. Пруфы будут или очередной пук в лужу?
+
0
yarg
yarg
20 сентября 2023, 12:17
#
Какие пруфы ? мы что — на детском утреннике ? ты знаешь , я знаю. остальное — неважно.
+
0
KValera
KValera
20 сентября 2023, 12:22
#
Yarg. То, что ты трепло все знают.
+
0
yarg
yarg
20 сентября 2023, 12:50
#
Пруфы есть ? нету.
у вас , шароботов — никогда и ничего нету. одни голые обвинения , ненависть к Украине и ожидание «когда придут наши и всем здесь покажут»
+
0
KValera
KValera
20 сентября 2023, 12:52
#
Yarg.ты же сам сказал раз я знаю об этом то остальное уже не важно. Память как у рыбки.
И где у меня ненависть к Украине? Снова пук в лужу.
+
0
youknow
youknow
20 сентября 2023, 11:40
#
Українці мають можливість обирати
+
+15
KValera
KValera
20 сентября 2023, 11:43
#
Youknow. Демократія.
+
+30
Ranet
Ranet
20 сентября 2023, 11:27
#
У нас в стране коррупция и дерибан — основные отрасли экономики. И если вы не заметили, то эта статья тоже из Экономической газеты. Кроме того, в реальных деньгах сложнее ошибиться, чем в виртуальных.
Подсчитал элитные машины — сразу виден торговый баланс, пусть даже частный! 😂
+
0
Dafxf4300
Dafxf4300
20 сентября 2023, 11:44
#
Погодьтесь що вищевказані фактори впливають на економіку досить сильно.
+
0
Три літри
Три літри
20 сентября 2023, 11:59
#
Нарід хоче розібратись що до чого (голосом Моргунова)
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
20 сентября 2023, 11:40
#
Я так понимаю — результат девальвации ? те кто вчера были не элитными вдруг стали элитными ?
+
0
Три літри
Три літри
20 сентября 2023, 12:02
#
Звісно. Особливо якщо це електромобілі які і так дорожче в півтора-два рази за своїх копчених братів.
+
0
youknow
youknow
20 сентября 2023, 11:40
#
Нехай купують
+
+60
Dafxf4300
Dafxf4300
20 сентября 2023, 11:43
#
Мобілізація добре посприяла цьому,обороти тцк вже досягли рівня наркокартелей.
+
0
yarg
yarg
20 сентября 2023, 12:23
#
Ви хочете сказати що прості і пересічні українці займаються корупцією ? ойойой…
+
0
Три літри
Три літри
20 сентября 2023, 12:04
#
Чекаю на появу в данній темі людини яка розповідала як зараз українці почнуть розпродавати свої автомобілі за ціною металобрухту.
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
20 сентября 2023, 12:31
#
Везли на фронт по документах воені машини але не довезли бо вони виявиится зовсім не воені. І тепер у нас з’вивлося багато власників Мазераті Кабріолетів і інше. У нас в місті кабріолетів стільки що відчуваюся себе в Маямі.
+
0
yarg
yarg
20 сентября 2023, 12:51
#
Весь прошлый год был беспошлинный ввоз авто. Вот народ и оторвался по-полной.
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