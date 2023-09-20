За год приватизация госимущества принесла в бюджет почти 4 миллиарда — ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины с момента возобновления приватизации привлек в бюджет 3,98 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Фонда госимущества Украины в фейсбуке.

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Пополнение бюджета

«Ровно год назад, 19 сентября 2022 года, состоялся первый приватизационный аукцион во время полномасштабного вторжения — Кобыловодский спиртзавод продали за 70 млн грн. Несмотря на войну, приватизация демонстрирует значительные успехи, а украинские предприниматели — самые смелые, поскольку участвуют в аукционах предыдущие годы», — говорится в сообщении.

Ключевые результаты приватизации за год

3,98 млрд грн поступило в бюджет;

более 430 украинских предпринимателей вложили средства в государственные активы;

в 3 раза — средний рост стоимости активов на аукционах;

4,5 участника в среднем соревнуются за актив;

960 млн грн — долги перед работниками и бюджетом, которые погасят новые собственники активов.

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В этом году ФГИУ впервые продал торфяное предприятие — «Ровноторф» — за 205 млн грн и морской порт — «Усть-Дунайск» — за 201 млн грн. Также близится к завершению продажа спиртзаводов — к 2020 году эта отрасль была государственной монополией, а уже сегодня две трети активов нашли новых владельцев.

«Впереди — продажа санкционных активов и большая приватизация. Это позволит получить еще больше средств для поддержки Сил обороны и привлечь международные инвестиции», — добавили в Фонде.