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19 сентября 2023, 19:31 Читати українською

НБУ назначил нового руководителя Департамента методологии регулирования деятельности банков

Новым директором Департамента методологии регулирования деятельности банков Национального банка Украины с 19 сентября 2023 года назначена Оксана Присяженко. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новым директором Департамента методологии регулирования деятельности банков Национального банка Украины с 19 сентября 2023 года назначена Оксана Присяженко.
Фото: НБУ

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С мая 2023 года Присяженко исполняла обязанности директора этого департамента после выхода на пенсию предыдущего руководителя Натальи Иваненко.

К сфере ответственности директора Департамента методологии регулирования деятельности банков относятся, в частности:

 — разработка и усовершенствование методологической базы по вопросам:

  • пруденциального регулирования деятельности банков и банковских групп, включая лицензирование банков, корпоративное управление, пруденциальные нормативы, требования к организации систем внутреннего контроля и управления рисками в банках и банковских группах,
  • банковского надзора в части организации и проведения инспекционных проверок банков, применения мер воздействия, оценки устойчивости банков и банковской системы;

 — имплементация норм Европейского законодательства и международных надзорных практик в данной сфере;

 — обеспечение сотрудничества с органами банковского надзора за границу и международными финансовыми организациями в сфере банковского регулирования и надзора.

Департамент методологии регулирования деятельности банков входит в блок «Финансовая стабильность», руководство которым по вертикали подчинения осуществляет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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Опыт работы

Оксана Присяженко имеет значительный опыт работы в банковском секторе Украины.

На эту должность она переведена с должности заместителя директора — начальника управления методологии регулирования деятельности банков Департамента методологии регулирования деятельности банков, которую она занимала с 2020 года.

В НБУ Оксана Присяженко начала работать в 1997 году, в частности, в подразделениях, занимавшихся работой с проблемными банками, безвыездным надзором за банками, валютным контролем, и имеет общий стаж работы на руководящих должностях в Национальном банке более 20 лет.

С 2007 года работает в Департаменте методологии банковского регулирования и надзора и занимается вопросами разработки и внедрения методологии банковского регулирования и надзора.

Оксана Присяженко имеет два высших образования: окончила Киевский технологический институт легкой промышленности (квалификация: инженер — экономист) и Киевский национальный экономический университет (квалификация: магистр делового администрирования).

Источник: Минфин
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