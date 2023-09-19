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19 сентября 2023, 19:04 Читати українською

Федоров рассказал, когда в Украине может появиться связь 5G

Уже в следующем году в Украине может появиться тестовая сотовая связь пятого поколения (5G). Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в интервью Forbes.

Уже в следующем году в Украине может появиться тестовая сотовая связь пятого поколения (5G).
Фото: freepik.com

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«Сейчас работаем над 5G, ведем переговоры с одной компанией. Надеюсь, пилотный запуск будет уже в следующем году», — сказал Федоров.

Также, по его словам, сейчас идет работа по улучшению 4G.

«Во время полномасштабной войны много оборудования перемещено для усиления определенных регионов. В течение последнего года ухудшалась связь. Однако ситуация меняется», — добавил он.

Новые возможности с 5G

Самое ощутимое преимущество нового поколения связи — это скорость передачи данных. Ожидается, что она может достигнуть 10 Гбит/с. Кроме того, 5G обещает практически до нуля свести задержку сигнала.

По данным аналитической компании Opensignal, в Саудовской Аравии, Южной Корее, Швейцарии, Кувейте, Австралии, Испании и Великобритании скорость загрузки в сетях 5G уже стала выше, чем в Wi-Fi.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
zig4free
zig4free
19 сентября 2023, 20:45
#
А толку, если нет стабильного покрытия 3g 4g?

А ну да еще срочно нужно закупить смарты с поддержкой 5g сети!

А еще забыли упомянуть на каких оно частотах работает — 30-300 ГГц, это означает еще меньшую зону покрытия и проникающую способность сигнала! Так что ситуация — нет сигнала в помещении — будет еще чаще!

5g хорош только как большой wifi — не более, как его присунули в мобильные сети — хз… пока выглядит, как галимый маркетинг!
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