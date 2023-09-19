BlackRock ухудшил прогноз по акциям Китая

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 сентября 2023, 15:34 Читати українською

BlackRock ухудшил прогноз по акциям Китая

BlackRock Investment Institute ухудшил прогноз для китайских акций из-за проблем в секторе недвижимости и ограниченной эффективности от мер властей по стимулированию экономики. Рейтинг был снижен с «избыточный вес» (overweight) до «нейтральный» (neutral), передает Bloomberg.

BlackRock Investment Institute ухудшил прогноз для китайских акций из-за проблем в секторе недвижимости и ограниченной эффективности от мер властей по стимулированию экономики.
Фото: depositphotos.com

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Проблемы в Китае

«Темпы роста замедлились. Стимулирующая политика не столь масштабна, как в прошлом», — отметили аналитики. По их мнению, структурные проблемы в Китае предполагают ухудшение долгосрочных перспектив роста китайской экономики. Кроме того, эксперты аналитического центра BlackRock указали на сохранение геополитических рисков.

Крупнейшая в мире компания по управлению активами присвоила китайским акциям рейтинг «избыточный вес» в феврале этого года. Тогда аналитики указывали на возможности для инвесторов на краткосрочном горизонте в связи с открытием Китая после нескольких лет строгих антиковидных ограничений.

Еще неделю назад в BlackRock сохраняли оптимистичный настрой по отношению к китайским акциям. Аналитики надеялись на эффект от стимулирования экономики и заявляли, что низкая инфляция в Китае создает возможности для дальнейшего снижения ставок. Эксперты также указывали на низкие оценки китайских акций.

Но 2023 год оказался непростым для китайского рынка акций, который демонстрирует один из худших результатов в мире. Индекс Hang Seng China Enterprises упал более чем на 20% со своего январского максимума. Сейчас бенчмарк находится на минимуме с конца августа.

Читайте: Акции Evergrande рухнули на 25% после новостей о задержаниях сотрудников

Негативный эффект на экономику оказывают риски дефолтов в секторе недвижимости и вялотекущее восстановление потребления внутри страны. С июля власти начали объявлять о различных мерах по поддержке экономики, однако пока эффект от них ограничен.

Недавние данные показали некоторое улучшение состояния китайской экономики, отмечает Bloomberg. В августе розничные продажи и промышленное производство выросли сильнее, чем ожидалось, а уровень безработицы в городах немного снизился.

«Возможно, пик пессимизма уже позади», — предположил главный экономист по Большому Китаю и Северной Азии в Standard Chartered Дин Шуан. Вместе с тем в Beijing Gemchart Asset Management отметили, что хотя данные показали некоторое оживление экономики Китая, основной проблемой для рынка в настоящее время остается сектор недвижимости.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами