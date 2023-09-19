BlackRock ухудшил прогноз по акциям Китая

BlackRock Investment Institute ухудшил прогноз для китайских акций из-за проблем в секторе недвижимости и ограниченной эффективности от мер властей по стимулированию экономики. Рейтинг был снижен с «избыточный вес» (overweight) до «нейтральный» (neutral), передает Bloomberg.

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Проблемы в Китае

«Темпы роста замедлились. Стимулирующая политика не столь масштабна, как в прошлом», — отметили аналитики. По их мнению, структурные проблемы в Китае предполагают ухудшение долгосрочных перспектив роста китайской экономики. Кроме того, эксперты аналитического центра BlackRock указали на сохранение геополитических рисков.

Крупнейшая в мире компания по управлению активами присвоила китайским акциям рейтинг «избыточный вес» в феврале этого года. Тогда аналитики указывали на возможности для инвесторов на краткосрочном горизонте в связи с открытием Китая после нескольких лет строгих антиковидных ограничений.

Еще неделю назад в BlackRock сохраняли оптимистичный настрой по отношению к китайским акциям. Аналитики надеялись на эффект от стимулирования экономики и заявляли, что низкая инфляция в Китае создает возможности для дальнейшего снижения ставок. Эксперты также указывали на низкие оценки китайских акций.

Но 2023 год оказался непростым для китайского рынка акций, который демонстрирует один из худших результатов в мире. Индекс Hang Seng China Enterprises упал более чем на 20% со своего январского максимума. Сейчас бенчмарк находится на минимуме с конца августа.

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Негативный эффект на экономику оказывают риски дефолтов в секторе недвижимости и вялотекущее восстановление потребления внутри страны. С июля власти начали объявлять о различных мерах по поддержке экономики, однако пока эффект от них ограничен.

Недавние данные показали некоторое улучшение состояния китайской экономики, отмечает Bloomberg. В августе розничные продажи и промышленное производство выросли сильнее, чем ожидалось, а уровень безработицы в городах немного снизился.

«Возможно, пик пессимизма уже позади», — предположил главный экономист по Большому Китаю и Северной Азии в Standard Chartered Дин Шуан. Вместе с тем в Beijing Gemchart Asset Management отметили, что хотя данные показали некоторое оживление экономики Китая, основной проблемой для рынка в настоящее время остается сектор недвижимости.