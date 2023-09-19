Индекс iPhone 2023: сколько дней нужно работать в Украине, чтобы купить новый флагман от Apple

Аналитики Picodi Украина сравнили местные цены на iPhone 15 Pro (128 GB) с заработными платами и рассчитали индекс iPhone (стоимость смартфона, выраженную в рабочих днях).

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В Украине новый флагман в базовой комплектации, то есть iPhone 15 Pro (128 GB), был оценен в 49 999 грн (на 2 500 меньше, чем в прошлом году).

Согласно последним официальным данным ПФУ, среднестатистическая зарплата в Украине составляет 16012 грн (12890 грн после вычета налогов).

Итак, среднестатистическому украинцу нужно 81,5 рабочих дней, чтобы собрать деньги на покупку iPhone 15 Pro. И это при условии, что он будет откладывать все заработанные деньги.

По сравнению с прошлогодним индексом iPhone, количество необходимых трудодней в Украине уменьшилось на 16,6 дней.

Так выглядел Индекс iPhone в Украине за последние 6 лет:

2018 — 136,7 дней;

2019 — 96,7 дней;

2020 — 87 дней;

2021 — 69,9 дней;

2022 — 98,1 дней;

2023 — 81,5 дней.

Среди стран, попавших в рейтинг, самый плохой результат в Турции, где новый флагманский iPhone равен 123,7 трудодням.

Где можно быстро заработать новый iPhone 15 Pro

Лидером рейтинга стала Швейцария, ведь среднестатистическому жителю этой страны нужно всего 4,2 дня, чтобы купить новый iPhone. В свою очередь среднестатистический американец должен отработать 5,3 дня, а катарец — 5,8 дня.

Напомним

«Минфин» писал, что 12 сентября Apple представила линейку новых iPhone, в которые вошли: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.