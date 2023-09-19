Совет по финансовой стабильности оценил ситуацию на валютном рынке

Уровень системных рисков финансового сектора Украины снизился по сравнению с высокими уровнями первого полугодия 2022 года. Об этом говорится в восьмом отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности за период с августа 2022 по июль 2023 года.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Отмечается, что в прошлом году риски валютного рынка были высокими, а курсовые ожидания — пессимистическими. Однако ряд мер НБУ для стабилизации валютного рынка и поступления международной помощи способствовали снижению рисков и наращиванию международных резервов.

В 2023 году комфортный уровень международных резервов вместе с мерами НБУ по повышению привлекательности гривневых активов и предотвращению непроизводительного оттока капитала стабилизировали курсовые ожидания.

«Курс гривны на наличном рынке укрепился с начала этого года и приблизился к безналичному. Существенный уровень международных резервов создает запас прочности для постепенного смягчения валютных ограничений», — говорится в документе.

Напомним

«Минфин» писал, что с 16 сентября регулятор смягчил ряд валютных ограничений, которые 24 февраля 2022 года были введены его постановлением № 18.