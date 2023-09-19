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19 сентября 2023, 13:26 Читати українською

Apple выпустила новую операционную систему iOS 17

С 18 сентября новую операционную систему iOS17 смогут установить все пользователи смартфонов Apple, начиная с iPhone XS 2018 или более поздней версии. Об этом говорится на сайте Apple, пишет ЭП.

С 18 сентября новую операционную систему iOS17 смогут установить все пользователи смартфонов Apple, начиная с iPhone XS 2018 или более поздней версии.
Фото: delo.ua

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Новые возможности

Да, разработчики представили ряд новых возможностей и функций, в частности StandBy. Это новый полноэкранный режим просмотра, который предоставляет удобную информацию для просмотра на расстоянии, когда iPhone заряжается.

iOS 17 позволит пользователям создать персональный плакат контакта, появляющийся во время входящего телефонного звонка на iPhone.

Читайте: Apple представила новую линейку iPhone 15, Apple Watch 9 и Ultra 2. Получившие новинки (фото)

Также Apple предоставила возможность отправлять звонок на голосовую почту и просматривать транскрипцию сообщения.

В программе «Сообщения» пользователи теперь могут провести пальцем справа по любому сообщению, чтобы отправить встроенный ответ.

При вводе текста ошибки будут исправляться с большей точностью, а пользователи будут получать интеллектуальные текстовые рекомендации при вводе (добавить их можно, нажав пробел).

NameDrop позволяет пользователям легко обмениваться контактной информацией, приблизив свои устройства друг к другу.

Оба владельца смартфонов могут выбрать конкретные телефонные номера или адреса электронной почты, которыми они хотели бы поделиться, а также могут поделиться своими плакатами для контактов.

Интерактивные виджеты теперь доступны на iPhone на главном экране, экране блокировки и в новом режиме ожидания.

Apple Maps получили возможность скачивать карты для использования в автономном режиме.

Apple говорит, что пользователи могут загрузить определенную точку карты и получить доступ к пошаговой навигации, просмотреть приблизительное время прибытия, найти места и т. д., когда iPhone не подключен к сотовой сети или сети Wi-Fi.

Apple также упростила голосовую команду для вызова Siri на iPhone и других устройствах Apple, включая iPad, Mac, HomePod и новейшие AirPods Pro.

Теперь вместо Hey Siri пользователи могут просто сказать Siri, чтобы активировать голосового помощника, и могут выдавать несколько команд подряд, не повторяя Siri.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
19 сентября 2023, 15:00
#
Гайд по ios: смотрим чо там у андроида, портируем через Macos/MX, меняем UI, порядочно урчим, профит. Единственный минус: андроид дырявый, если под рутом всё делать, и они портируют дырявость без возможности настройки :D, а потом такие: ой, а мои фоточки чот в сети гуляют, и данные карты.
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