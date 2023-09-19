Обвал торговых объемов на Binance US, мошенническая раздача крипты в TikTok: что нового на рынке

Разработчики Ethereum не смогли запустить тестовую сеть Holesky и назначили новую попытку через две недели.

Разработчики Ethereum не смогли запустить тестовую сеть Holesky

Запуск тестнета 15 сентября был приурочен к годовщине The Merge — масштабного обновления, в результате которого блокчейн мигрировал на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake.

По словам разработчика Паритоша Джаянти, сбой произошел из-за неправильной конфигурации в исходном файле генезиса. Некоторые валидаторы вручную внесли изменения и смогли запустить цепочку, но этого оказалось недостаточно для финализации сети.

Новая тестовая сеть должна заменить работающую с 2019 года Goerli. Поддержку последней разработчики прекратят в начале 2024 года. Предполагается, что Holesky проработает до 2028 года.

Holesky предназначена для обкатки решений стейкинга, оценки инфраструктуры и протоколов. Для тестирования децентрализованных приложений, смарт-контрактов и других связанных с Ethereum Virtual Machine функций по-прежнему будет использоваться Sepolia.

От существующих тестнетов Holesky будет отличаться значительно большим числом валидаторов, количество которых превысит показатель основной сети. По мнению разработчиков, это позволит проверять решения в более жестких условиях.

Другой особенностью Holesky станет 1,6 млрд тестовых ETH в обращении. В Goerli установлен лимит в 120 млн goETH, что соответствует рыночному предложению второй по капитализации криптовалюты. Ограничение периодически становилось проблемой, увеличивая стоимость тестирования приложений.

Мошенники в TikTok проводят фейковую раздачу криптовалюты от имени Илона Маска

В соцсети TikTok началась очередная волна мошеннической раздачи криптовалют от имени Илона Маска. Об этом сообщает Bleeping Computer.

По данным издания, видеоролики публикуются ежечасно. На них Маск якобы дает интервью крупным изданиям и предлагает перейти на некий сайт, где проводится раздача.

Злоумышленники создали сотни таких страниц, в частности выдающих себя за криптобиржи.

В большинстве видео используются очень похожие домены сайтов: bitoxies.com, Moonexio.com, altgetxio.com, cratopex.com.

Журналисты издания проверили одну из раздач: создали учетную запись на платформе и ввели промокод, указанный в видео TikTok. После этого им пообещали зачисление биткоинов на счет.

На приведенном ниже скриншоте видно, что на кошельке якобы появились 0,34 BTC (около $9 000). Однако при попытке их вывести от пользователя вначале потребовали активировать учетную запись, внеся 0,005 BTC (около $132).

Некоторые сайты дополнительно запрашивают информацию KYC (знай своего клиента), на основании которой киберпреступники могут взломать другие легитимные учетные записи.

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Торговые объемы на Binance US обвалились до $5 миллионов

В субботу, 16 сентября, торговый оборот американского подразделения Binance опустился до $5,09 млн на фоне реструктуризации и ухода CEO Брайана Шредера после претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом сообщает Cointelegraph.

Самая низкий торговый оборот за месяц был 9 сентября, когда торговая активность составила $2,97 млн. Это значительное падение по сравнению с 17 сентября 2022 года, когда объем торгов составлял около $230 млн.

Напомним, что 5 июня SEC подала в суд на Binance и ее CEO Чанпэна Чжао. Комиссия выдвинула 13 обвинений, в том числе о продаже незарегистрированных ценных бумаг.

CoinEx назвала примерные сроки возобновления вывода средств

Криптовалютная биржа CoinEx планирует перевести криптоактивы в новую систему горячих кошельков до 24 сентября, после чего выводы будут возобновлены. Представители торговой платформы сообщили об этом в комментарии ForkLog по поводу взлома биржи 12 сентября.

По предварительной оценке CoinEx, злоумышленники похитили около $70 млн в различных криптоактивах. Биржа утверждает, что им удалось получить доступ к закрытым ключам горячих кошельков.

«В ходе расследования мы определили, что основной причиной взлома стала компрометация закрытых ключей горячих кошельков, на которых временно хранятся активы биржи для проведения транзакций.

Мы приостановили выводы средств для защиты активов пользователей, устранили уязвимости и безопасно перенесли оставшиеся активы на холодные кошельки.

В настоящий момент команда Coinex развертывает совершенно новую систему кошельков для работы с 211 блокчейнами и 737 активами. Мы ожидаем запуска на этой неделе, после чего постепенно возобновим вывод средств", — заявили в CoinEx.