Binance предупредила о росте числа мошеннических схем

Злоумышленники все больше прибегают к скамам«Pig butchering», или «обработка свиньи», а количество таких случаев, зафиксированных Binance , выросло на 100,5% с 2022 по 2023 год. Это может быть тревожным сигналом для инвесторов, стремящихся сделать свои первые инвестиционные шаги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы биржи.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Мошеннические схемы

Скамы «Pig butchering» — это инвестиционные аферы, где злоумышленники рассчитывают на неопытность и наивность пользователей. Они постепенно строят отношения с потенциальной жертвой, демонстрируя иллюзорную прибыль и давая сладкие обещания, завоевывают доверие жертвы, будто откармливая ее для «нападения». И когда им удается этого добиться — исчезают, забирая с собой все вложения.

С помощью психологических манипуляций мошенники убеждают жертв предоставить конфиденциальную информацию, получить доступ к аккаунтам или напрямую перевести средства. Распространенные тактики включают: выдачу себя за авторитетную организацию, например биржа или представитель службы поддержки клиентов.

Или же, мошенники охотятся на жертв, ищущих романтических отношений, обычно через платформы онлайн-знакомств или социальных сетей. Когда доверие укрепляется, они манипулируют жертвой, заставляя ее инвестировать в фиктивные криптовалюты или предоставлять частные ключи к своим цифровым кошелькам, похищая их активы.

Также мошенники запускают, казалось бы, законные проекты или биржи, завоевывают доверие пользователей, а затем внезапно закрывают платформу и исчезают вместе со средствами пользователей. Организованные группы искусственно завышают стоимость криптовалюты путем координированных покупок, ложных новостей или рекламных кампаний, чтобы продать на пике, оставляя ничего не подозревающих инвесторов с активом, стоимость которого внезапно упала до нуля.

Ущерб от схем

Ущерб от инвестиционных мошенничеств в мире стремительно вырос с $1,45 млрд в 2021 году до $3,31 млрд в 2022 году. Всплеск мошенничеств связан с притоком неопытных инвесторов, входящих на рынок. Однако, важно помнить, что любой может стать жертвой мошенников, включая более опытных инвесторов и знающих пользователей криптовалюты.

Как распознать и избежать мошенничества

Следуя нескольким простым советам, вы можете легко снизить вероятность стать жертвой мошенничества.

1.Будьте осторожны с предложениями, которые кажутся слишком привлекательными: высокие прибыли с низким риском или отсутствием риска часто являются красным флажком.

2.Исследуйте инвестиционные возможности, компанию, привлеченных лиц и конкретный сегмент рынка. Проверяйте обзоры в Интернете, форумы и социальные сети, чтобы узнать опыт и отзывы других инвесторов.

3.Убедитесь, что инвестиционная платформа или лицо имеют надлежащие лицензии, регистрацию и имеют право работать в вашей юрисдикции. Вы должны инвестировать только через официальные каналы, а не через социальные сети или отдельных лиц.

4.Не спешите. Мошенники часто создают ощущение срочности, чтобы вынудить вас принять поспешное решение. Подумайте, человек, с которым вы общаетесь, каким-то образом давит на вас действовать или заставляет вас чувствовать, что вы теряете что-то.

5.Остерегайтесь секретных или сложных схем. Мошенники могут представлять свои инвестиции в качестве эксклюзивных возможностей или использовать сложный жаргон, для того, чтобы запутать.

6.Защитите личную информацию. Никогда никому не сообщайте конфиденциальную личную или финансовую информацию, такую как пароли или ключи доступа, даже если они утверждают, что представляют доверенное лицо (представителя биржи или даже власти).

7.Скептически относитесь к нежелательным предложениям. Если вы получаете подозрительное электронное письмо, сообщение или звонок с предложением инвестиционной возможности, подходите к этому с осторожностью и сомнением, даже если они утверждают, что вас посоветовал кто-нибудь из ваших знакомых. Будьте осторожны, нажимая на любые ссылки или загружая файлы, сопровождающие такие сообщения.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников

Если пользователь стал жертвой преступления, он должен принять следующие меры:

1.Обратиться в службу поддержки клиентов, чтобы сообщить о проблеме и попросить Binance временно заморозить аккаунт,

2.Изменить учетные данные для входа: пароль, ключи API и включить двухфакторную аутентификацию,

3.Сообщить о происшествии местным властям.