Курс валют на 19 сентября: Доллар и евро дорожают

Во вторник, 19 сентября, на наличном рынке курс доллара прибавил 10 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.

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В обменниках доллар в покупке прибавил 8 копеек, а в продаже 10 копеек. Курс евро вырос на 4 копейки в покупке и на 15 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,80−38,50 грн. Евро покупают за 40,60 грн, а продают за 41,39 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,46−38,60, евро — 41,12−41,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,05−39,43 грн/евро.

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