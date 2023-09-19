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19 сентября 2023, 11:17 Читати українською

Маск решил ввести плату для всех пользователей X (Twitter)

Голова Tesla и SpaceX И лон Маск предположил, что всем пользователям соцсети X (Twitter) придется платить за доступ к платформе. Об этом он сказал в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет BBC.

Голова Tesla и SpaceX И лон Маск предположил, что всем пользователям соцсети X (Twitter) придется платить за доступ к платформе.

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Что известно

«Мы переходим к небольшой ежемесячной оплате за пользование платформой, — сказал он.

По словам Маска, компания сейчас ищет более дешевые варианты для пользователей.

«На самом деле мы собираемся придумать более низкий уровень ценообразования […]. Это более долгая дискуссия, но, на мой взгляд, это действительно единственная защита от огромных армий ботов», — добавил миллиардер.

Пока непонятно, был ли это лишь неожиданный комментарий, или сигнал о более жестких планах, о которых еще не было объявлено. В компании еще не комментировали заявление «Маска».

Миллиардер также раскрыл некоторые новые показатели X, заявив, что теперь имеет 550 млн «ежемесячных пользователей», генерирующих от 100 до 200 млн постов в день.

Маск не раскрыл, сколько ежемесячных пользователей компании настоящие, а сколько из них — боты. В мае 2022 года, еще до покупки Маском, Twitter сообщил, что его «среднее монетизированное ежедневное активное использование» составляет в среднем 229 млн человек.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Riojas
Riojas
19 сентября 2023, 11:57
#
Какой душевнобольной будет платить за доступ к абсолютно неуникальному продукту, имеющему десяток аналогов?
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