Украина подала иски в ВТО против трех стран

Украина подала требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в соответствии с правилами и процедурами разрешения споров в рамках Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Позиция Украины

«Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаем против них иски в ВТО. В то же время мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах», — отметила глава министерства.

По ее словам, в результате одностороннего запрета на импорт украинской аграрной продукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии отечественные экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоя, дополнительных затрат и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.

Читайте: Украина подаст иск в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за зернового эмбарго

Свириденко подчеркнула, что Украина видит в этом нарушение тремя странами ЕС свои международные обязательства. Также украинская сторона считает, что односторонние действия стран-членов ЕС в сфере торговли неприемлемы и все страны-члены блока должны координировать и согласовывать торговую политику, поскольку она относится к исключительной компетенции ЕС.

Зерновое эмбарго

15 сентября Европейская комиссия отказалась продлевать действие временного запрета на импорт украинских пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса до пяти соседних с Украиной стран ЕС.

В то же время, в сообщении Еврокомиссии отмечается, что Украина согласилась ввести определенные правовые меры (например, систему лицензирования экспорта) в течение 30 дней, чтобы избежать резких скачков экспорта зерна. Украина должна представить соответствующий план действий не позднее 18 сентября.

Однако Словакия продлила предварительный запрет ЕС на импорт четырех видов зерна, Польша ввела дополнительные запреты на украинскую муку и корма, а Венгрия запретила еще 25 продуктов, о которых ранее речь не шла, включая мясо.