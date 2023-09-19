Украина подала иски в ВТО против трех стран

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 сентября 2023, 8:36 Читати українською

Украина подала иски в ВТО против трех стран

Украина подала требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в соответствии с правилами и процедурами разрешения споров в рамках Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Украина подала требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в соответствии с правилами и процедурами разрешения споров в рамках Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО).
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Позиция Украины

«Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаем против них иски в ВТО. В то же время мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах», — отметила глава министерства.

По ее словам, в результате одностороннего запрета на импорт украинской аграрной продукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии отечественные экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоя, дополнительных затрат и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.

Читайте: Украина подаст иск в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за зернового эмбарго

Свириденко подчеркнула, что Украина видит в этом нарушение тремя странами ЕС свои международные обязательства. Также украинская сторона считает, что односторонние действия стран-членов ЕС в сфере торговли неприемлемы и все страны-члены блока должны координировать и согласовывать торговую политику, поскольку она относится к исключительной компетенции ЕС.

Зерновое эмбарго

15 сентября Европейская комиссия отказалась продлевать действие временного запрета на импорт украинских пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса до пяти соседних с Украиной стран ЕС.

В то же время, в сообщении Еврокомиссии отмечается, что Украина согласилась ввести определенные правовые меры (например, систему лицензирования экспорта) в течение 30 дней, чтобы избежать резких скачков экспорта зерна. Украина должна представить соответствующий план действий не позднее 18 сентября.

Однако Словакия продлила предварительный запрет ЕС на импорт четырех видов зерна, Польша ввела дополнительные запреты на украинскую муку и корма, а Венгрия запретила еще 25 продуктов, о которых ранее речь не шла, включая мясо.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами