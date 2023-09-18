Крупнейший производитель бумаги в мире ушел из россии

Американская компания International Paper, крупнейший производитель бумаги и упаковки в мире, ушла из россии. Об этом говорится на сайте компании.

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Как сообщается, российская Илим Групп, владельцами которой являются россияне Захар Смушкин и Борис Зингаревич, выкупила 50% акций Ilim SA, принадлежавших International Paper.

Стоимость сделки составляет $484 млн.

Она уже прошла все необходимые согласования и официально завершена.

В конечном счете контроль над активами бывшего совместного предприятия перешел к российским акционерам.

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International Paper базируется в Мемфисе, штат Теннесси. В компании работают около 39 000 человек по всему миру. Чистый объем продаж за 2022 год составил $21,2 млрд.

Американская компания присутствовала в россии с 1998 года, когда она приобрела целлюлозно-бумажный комбинат в городе Светогорск недалеко от Санкт-Петербурга.

В 2007 году ее партнером стал российский Илим, вместе с которым они создали совместное предприятие.