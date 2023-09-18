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18 сентября 2023, 16:23 Читати українською

Западные компании не могут вывести из россии $18 миллиардов прибыли — Financial Times

Западные компании, продолжавшие работать в россии после полномасштабного вторжения москвы в Украину, получили миллиарды долларов прибыли, но кремль блокирует возможность вывести эти средства. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на расчет Киевской школы экономики (KSE).

Западные компании, продолжавшие работать в россии после полномасштабного вторжения москвы в Украину, получили миллиарды долларов прибыли, но кремль блокирует возможность вывести эти средства.

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На компании из стран, которые сама россия называет «недружественными», приходится $18 млрд. прибыли из $20 млрд., которые иностранные корпорации заработали на российском рынке в 2022 году.

О самой большой прибыли за 2022 год отчитывался Райффайзенбанк — $2 млрд. В Raiffeisen Bank International подтвердили, что у них «нет доступа» к прибыли в россии.

Американские Philip Morris и PepsiCo заработали $775 млн. и $718 млн. соответственно. Прибыль шведского производителя грузовиков Scania в россии в размере $621 млн за 2022 год сделала его самой прибыльной среди ушедших из россии компаний.

«Десятки миллиардов в долларовом эквиваленте застряли в россии. И нет способа их вывести», — подтвердил исполнительный директор крупной компании, расположенной в стране, не считающейся недружественной в россии.

Эти средства были заблокированы в россии после прошлогоднего запрета на выплату дивидендов компаниям из недружественных стран, включая США, Великобританию и страны ЕС. Хотя такие транзакции могут быть одобрены в исключительных обстоятельствах, разрешений на вывод было выдано немного.

Однако некоторые компании нашли способы обойти ограничение. Согласно годовому финансовому отчету за 2022 год, российская дочерняя компания американской группы Mars в прошлом году выплатила 56,1 миллиарда рублей (около $800 миллионов) своей материнской компании путем «зачисления их в счет своих долгов».

Российское подразделение Japan Tobacco International, единственной крупной сигаретной группы, не взявшей на себя обязательство искать выход из страны, в прошлом году выплатило $180 миллионов своему единственному акционеру JTI Germany, причем 20% из них были распределены после вторжения в Украину.

Компания сообщила FT, что произвела выплаты по прибыли за 2021 год, в то время как российская коммерческая организация не выплатила дивидендов по результатам 2022 года.

Philip Morris объявила о том, что в 2022 году россия не будет выплачивать дивиденды. В 2021 году ее российский бизнес уплатил около 6% своего чистого дохода в качестве дивидендов материнской компании.

Источник: Минфин
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