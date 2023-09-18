Западные компании, продолжавшие работать в россии после полномасштабного вторжения москвы в Украину, получили миллиарды долларов прибыли, но кремль блокирует возможность вывести эти средства. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на расчет Киевской школы экономики (KSE).
Западные компании не могут вывести из россии $18 миллиардов прибыли — Financial Times
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На компании из стран, которые сама россия называет «недружественными», приходится $18 млрд. прибыли из $20 млрд., которые иностранные корпорации заработали на российском рынке в 2022 году.
О самой большой прибыли за 2022 год отчитывался Райффайзенбанк — $2 млрд. В Raiffeisen Bank International подтвердили, что у них «нет доступа» к прибыли в россии.
Американские Philip Morris и PepsiCo заработали $775 млн. и $718 млн. соответственно. Прибыль шведского производителя грузовиков Scania в россии в размере $621 млн за 2022 год сделала его самой прибыльной среди ушедших из россии компаний.
«Десятки миллиардов в долларовом эквиваленте застряли в россии. И нет способа их вывести», — подтвердил исполнительный директор крупной компании, расположенной в стране, не считающейся недружественной в россии.
Эти средства были заблокированы в россии после прошлогоднего запрета на выплату дивидендов компаниям из недружественных стран, включая США, Великобританию и страны ЕС. Хотя такие транзакции могут быть одобрены в исключительных обстоятельствах, разрешений на вывод было выдано немного.
Однако некоторые компании нашли способы обойти ограничение. Согласно годовому финансовому отчету за 2022 год, российская дочерняя компания американской группы Mars в прошлом году выплатила 56,1 миллиарда рублей (около $800 миллионов) своей материнской компании путем «зачисления их в счет своих долгов».
Российское подразделение Japan Tobacco International, единственной крупной сигаретной группы, не взявшей на себя обязательство искать выход из страны, в прошлом году выплатило $180 миллионов своему единственному акционеру JTI Germany, причем 20% из них были распределены после вторжения в Украину.
Компания сообщила FT, что произвела выплаты по прибыли за 2021 год, в то время как российская коммерческая организация не выплатила дивидендов по результатам 2022 года.
Philip Morris объявила о том, что в 2022 году россия не будет выплачивать дивиденды. В 2021 году ее российский бизнес уплатил около 6% своего чистого дохода в качестве дивидендов материнской компании.
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