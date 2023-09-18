Ощад продолжает предоставлять услуги по получению переводов Western Union

Несмотря на то, что ряд украинских банков перестали выплачивать переводы Western Union, Ощадбанк продолжает быть прямым агентом этой системы переводов в Украине и стабильно обеспечивает своим клиентам соответствующие выплаты. Об этом говорится в сообщении банка.

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Как получить перевод

Гривневые переводы Western Union можно получать на карты в мобильных приложениях Ощадбанка без посещения отделения. Другая опция — получить перевод в сети Ощада, которая состоит из около 1200 отделений и является крупнейшей среди украинских банков.

С начала 2023 года из-за Western Union клиенты Ощада получили из-за границы почти 4 млрд грн (в эквиваленте). В целом с 2022 года сумма выплат клиентам Ощада в системе Western Union превышает 11 млрд грн (в эквиваленте).

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Напоминаем

С помощью переводов Western Union клиенты могут получить средства от благотворительных организаций, например, по программе World Food Program. С начала войны более 1,1 млн украинцев получили через Ощад более 3 млрд грн финансовой помощи в рамках этой программы.