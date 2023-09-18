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18 сентября 2023, 13:10 Читати українською

Ощад продолжает предоставлять услуги по получению переводов Western Union

Несмотря на то, что ряд украинских банков перестали выплачивать переводы Western Union, Ощадбанк продолжает быть прямым агентом этой системы переводов в Украине и стабильно обеспечивает своим клиентам соответствующие выплаты. Об этом говорится в сообщении банка.

Несмотря на то, что ряд украинских банков перестали выплачивать переводы Western Union, Ощадбанк продолжает быть прямым агентом этой системы переводов в Украине и стабильно обеспечивает своим клиентам соответствующие выплаты.

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Как получить перевод

Гривневые переводы Western Union можно получать на карты в мобильных приложениях Ощадбанка без посещения отделения. Другая опция — получить перевод в сети Ощада, которая состоит из около 1200 отделений и является крупнейшей среди украинских банков.

С начала 2023 года из-за Western Union клиенты Ощада получили из-за границы почти 4 млрд грн (в эквиваленте). В целом с 2022 года сумма выплат клиентам Ощада в системе Western Union превышает 11 млрд грн (в эквиваленте).

Читайте: Банки-партнеры Украинской финансовой группы свернули выплаты по переводам Western Union и MoneyGram

Напоминаем

С помощью переводов Western Union клиенты могут получить средства от благотворительных организаций, например, по программе World Food Program. С начала войны более 1,1 млн украинцев получили через Ощад более 3 млрд грн финансовой помощи в рамках этой программы.

Источник: Минфин
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