Курс валют на 18 сентября: Доллар в обменниках подорожал на 10 копеек

В понедельник, 18 сентября, на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке и продаже не изменилось.

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В обменниках доллар в покупке прибавил 3 копейки, а в продаже 10 копеек. Курс евро вырос на 1 копейку в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,80−38,40 грн. Евро покупают за 40,50 грн., а продают за 41,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,25−38,35, евро — 40,91−41,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,99−39,36 грн/евро.

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