monobank приобрел сервис для бронирования столиков в заведениях — TakeUsEat. Об этом в телеграм-канале написал один из соучредителей банка Олег Гороховский .

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Что известно

TakeUsEat — это сервис для бронирования столиков в заведениях. Его основали Александр Леськив, Наталья Шкаровская, Серафима Лопухина и Ольга Кирдяева в 2020 — стартовали как студенческое хобби.

«Нас очень вдохновляют молодые команды, способные самостоятельно создать и развивать уникальный продукт», — написал Гороховский.

По его словам, TakeUsEat станет частью экосистемы expirenza by mono, которая дает ресторанам один QR на меню, оплату, чаевые, отзывы и оценки. А теперь гости получат еще и удобное бронирование столиков, а рестораны еще больше полезной аналитики.

«Кстати, уже более 1100 заведений подключили expirenza by mono и мы постоянно совершенствуем сервис и становимся лучше, поэтому, уважаемые рестораторы, присоединяйтесь», — подытожил Гороховский.