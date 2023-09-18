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18 сентября 2023, 10:10 Читати українською

Правительство планирует привлечь от международных партнеров $42 млрд в 2024 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство планирует привлечь от международных партнеров $42 млрд в 2024 году. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство планирует привлечь от международных партнеров $42 млрд в 2024 году.
Фото: depositphotos

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Помощь международных партнеров

«В этом году мы планируем привлечь от партнеров $ 42 млрд, в следующем году сумма аналогична», — сказал Шмыгаль.

В частности, $ 18 млрд ожидается от Европейского Союза, также ожидается $ 1,1−1,2 млрд ежемесячной поддержки от США.

Кроме того, по его словам, есть еще программа МВФ, программы Норвегии и Японии.

Читайте: Национальный банк ожидает, что в этом году международная помощь достигнет 42 миллиардов

«У нас есть хорошие перспективы, но работа в этом направлении очень сложно реализуется. Наши партнеры заверили нас в поддержке столько, сколько это потребуется, в тех параметрах, которые потребуются Украине», — добавил он.

Премьер подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день переговоры относительно необходимого количества средств на следующий год продолжаются.

«У меня есть оптимизм, что нас поддержат, и мы будем иметь стабильную макрофинансовую бюджетную ситуацию», — подытожил Шмыгаль.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
18 сентября 2023, 11:22
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Цыфра в 42 млард… соответствует курсу в 2024 году…
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