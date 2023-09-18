Фонд госимущества продал еще пять объектов и привлек 8,3 миллионов

В течение недели Фонд государственного имущества Украины провел 5 приватизационных аукционов, на которых продал объектов на 8,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

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Успешные торги

«Команда ФГИУ провела 5 аукционов, в которых принял участие 51 предприниматель. В результате значительной конкуренции стоимость активов выросла в 265 раз», — говорится в сообщении.

По данным Фонда, результатами успешных торгов удалось привлечь 8,3 млн грн.

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Как уточнили в ФГИУ, все 5 проданных объектов — административная недвижимость, которая уже давно не использовалась государством и находилась в полуразрушенном виде.

Наибольшее количество предпринимателей — 27 — соревновались за административное здание в Закарпатье. Победитель предложил за объект 7 млн грн при стартовой (балансовой) цене — 6,5 тыс. грн.