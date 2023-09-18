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18 сентября 2023, 8:37 Читати українською

Зерновое эмбарго: ЕК призывает Польшу, Венгрию и Словакию быть конструктивными по отношению к украинскому зерну

Европейская комиссия призвала Польшу, Венгрию и Словакию быть конструктивными после того, как они в одностороннем порядке заявили, что будут продолжать запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на решение Еврокомиссии отменить этот запрет на европейском уровне. Об этом пишет Reuters.

Европейская комиссия призвала Польшу, Венгрию и Словакию быть конструктивными после того, как они в одностороннем порядке заявили, что будут продолжать запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на решение Еврокомиссии отменить этот запрет на европейском уровне.
Фото: depositphotos

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Позиция ЕК

«Мы знаем об объявлении некоторых государств-членов относительно односторонних мер (по запрету на импорт зерна из Украины — ред.). Сейчас важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и конструктивно взаимодействовали», — сказала представитель Еврокомиссии в воскресенье.

Польша, Словакия и Венгрия объявили в пятницу, что сохранят собственные ограничения на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.

«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы заработала новая система, о которой мы недавно объявили», — сказала представитель Еврокомиссии, добавив, что встреча с представителями всех заинтересованных стран ЕС в понедельник позволит продолжить обсуждение этого вопроса.

Предыстория

Европейская комиссия 15 сентября отменила ограничения по импорту украинского зерна.

Польша и Венгрия заявили, что продолжат запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Европейской комиссии отменить ограничения с 15 сентября. К ним присоединилась и Словакия, правительство которой заявило о введении односторонних ограничений на импорт сельхозпродукции из Украины до конца года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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