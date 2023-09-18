Зерновое эмбарго: ЕК призывает Польшу, Венгрию и Словакию быть конструктивными по отношению к украинскому зерну

Европейская комиссия призвала Польшу, Венгрию и Словакию быть конструктивными после того, как они в одностороннем порядке заявили , что будут продолжать запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на решение Еврокомиссии отменить этот запрет на европейском уровне. Об этом пишет Reuters.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Позиция ЕК

«Мы знаем об объявлении некоторых государств-членов относительно односторонних мер (по запрету на импорт зерна из Украины — ред.). Сейчас важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и конструктивно взаимодействовали», — сказала представитель Еврокомиссии в воскресенье.

Польша, Словакия и Венгрия объявили в пятницу, что сохранят собственные ограничения на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.

«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы заработала новая система, о которой мы недавно объявили», — сказала представитель Еврокомиссии, добавив, что встреча с представителями всех заинтересованных стран ЕС в понедельник позволит продолжить обсуждение этого вопроса.

Предыстория

Европейская комиссия 15 сентября отменила ограничения по импорту украинского зерна.

Польша и Венгрия заявили, что продолжат запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Европейской комиссии отменить ограничения с 15 сентября. К ним присоединилась и Словакия, правительство которой заявило о введении односторонних ограничений на импорт сельхозпродукции из Украины до конца года.