Хакеры взломали кошелек миллиардера Марка Кьюбана на $870 тысяч

Неизвестные вывели около $870 000 с одного из кошельков миллиардера Марка Кьюбана. Он подтвердил взлом в комментарии DL News, пишет Forklog.

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Что известно

Первым обратил внимание на инцидент пользователь X под псевдонимом WazzCrypto. Он сообщил, что с неактивного в течение 160 дней кошелька вывели все активы.

«Я зашел на MetaMask впервые за несколько месяцев. Они, должно быть, наблюдали», — заявил Кьюбан.

Согласно Etherscan, среди выведенных активов — стейблкоины USDC и USDT, токены NFT-маркетплейсов Rarible (RARI) и SuperRare (RARE), а также другие монеты.

«Я почти уверен, что скачал версию MetaMask с некой дрянью. […] MetaMask крашнулся несколько раз. Я просто остановился», — пояснил миллиардер.

Кьюбан перевел еще более $2 млн в USDC на биткоин-биржу Coinbase ради сохранения средств.