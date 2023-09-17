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17 сентября 2023, 16:21 Читати українською

Польша, вслед за Финляндией и странами Балтии, запретила въезд автомобилей с российскими номерами

С 17 сентября Польша, вслед за Финляндией и странами Балтии, также запретит въезд автомобилей с российскими номерами в страну. Об этом написал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в твиттере.

С 17 сентября Польша, вслед за Финляндией и странами Балтии, также запретит въезд автомобилей с российскими номерами в страну.
Фото: epravda.com.ua

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«После публикации 8 сентября этого года директив Европейской Комиссии по запрету въезда автомобилей, зарегистрированных в россии, в ЕС, я хотел бы сообщить, что этот запрет на польской границе будет действовать с 17 сентября», — заявил министр.

Каминский пояснил, что с 17 сентября ни один легковой автомобиль, который был зарегистрирован в россии, не сможет въехать на территорию польского государства.

Кто запретил въезд авто с русскими номерами

13 сентября Эстония, Литва и Латвия заявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше, запретят въезд автомобилей с российскими номерами на территорию своих стран.

В случае прибытия на границу автомобиля с российской регистрацией у водителя и пассажиров будут два варианта: вернуться в Россию, или пересечь границу без автомобиля, который могут конфисковать.

15 сентября к аналогичным ограничениям присоединилась и Финляндия.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
17 сентября 2023, 16:24
#
Теперь только на велосипедах самокатах и героскутерах.
+
0
Три літри
Три літри
17 сентября 2023, 18:52
#
Там же в переліку не тільки авто
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