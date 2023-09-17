Август стал худшим месяцем для крипторынка с ноября 2022 года

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Согласно исследованию, в июле крипторынок вступил в летний спад и тот продолжался до первой половины августа. Во второй половине месяца настроения изменились в «медвежью» сторону, поскольку BTC пострадал от каскада ликвидаций, который уничтожил всю прибыль, полученную от июньской шумихи вокруг ETF.

Аналитики посчитали, что август стал худшим месяцем для криптовалютных рынков, с тех пор как биткоин достиг локального дна в прошлом ноябре (около отметки $15 тыс.). То, что многие поначалу считали просто летним спадом, превратилось в ярко выраженное падение: на рынке деривативов произошел каскад ликвидаций, в результате чего было потеряно 7,3% от стоимости BTC и 6,9% от стоимости Ether, говорится в отчете.

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Победа Grayscale в суде лишь на время подняла курс биткоина к $28 тыс. в конце августа, после чего цена актива вновь упала. Это вызвало одно из крупнейших ликвидаций криптовалют: при падении цены до $26 тыс. было потеряно более $1 млрд.

Еще одним ударом по отрасли аналитики назвали снижение притока венчурного капитала на 42,7% в августе по сравнению с июлем: всего $401,9 млн по 77 сделкам. Инвестиции в криптоиндустрию росли до мая этого года, но с тех пор неуклонно снижаются.

Негативные настроения в BTC, по мнению исследователей, также обусловлены производными инструментами: 25 августа истекал срок действия месячных опционов на биткоин на сумму $1,9 млрд, что вызвало серьезные спекуляции на рынках.

Аналитики заключают, что, хотя скачок цены ведущего криптоактива до отметки $28 тыс. был недолгим, положительным моментом для криптовалют является то, что уровень цены биткоина $26 тыс. демонстрирует признаки поддержки рынка.