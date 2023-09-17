В Минэкологии увеличили оценку вреда окружающей среде от войны

За последние два с половиной месяца сумма ущерба, нанесенного окружающей среде войной, выросла почти на $1,5 миллиарда и сегодня составляет уже $57 миллиардов, что, однако, не является окончательной суммой. Об этом сообщил министр Руслан Стрелец.

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По словам чиновника, сегодня идет работа над разработкой и внедрением целостного плана экологического восстановления Украины от последствий войны.

Ущерб окружающей среде

Ранее «Минфин» писал, что по словам министра: «Один день большой войны равен 102 млн евро, или 4 млрд гривен ущерба окружающей среде. И это без учета экоцида России на Каховской ГЭС. Сегодня — 500 дней полномасштабного вторжения России в Украину. Каждый день мы теряем людей, ресурсы, природные богатства».