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16 сентября 2023, 14:02 Читати українською

Украинцам продлили срок выплаты компенсаций за потерянный урожай из-за подрыва Каховской ГЭС

Подать заявление и копию документа, подтверждающего право собственности на земельный участок, теперь можно до 31 октября 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Подать заявление и копию документа, подтверждающего право собственности на земельный участок, теперь можно до 31 октября 2023 года.
Фото: НБУ

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Это стало возможным благодаря принятому правительством постановлению «О внесении изменений в Порядок предоставления единовременной денежной помощи пострадавшему населению в результате подрыва российской федерацией дамбы Каховской гидроэлектростанции за утраченный урожай» № 980.

Увеличен с 10 до 20 дней срок рассмотрения заявления Комиссией. В частности, продлен до 30 ноября 2023 срок принятия решений облгосадминистрациями (ОВА) о выплате компенсаций.

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Напомним

Денежную помощь могут получить жители Николаевской и Херсонской областей, имеющие в собственности земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства и/или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений и/или земельный участок для индивидуального садоводства.

Размер пособия составляет 3318 грн за потерянный урожай овощей на 0,01 га. При этом она будет выплачиваться на площадь не более 0,2 га в Николаевской области и 0,3 га — в Херсонской области.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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