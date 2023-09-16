Великобритания закрыла дело против российского миллиардера Фридмана

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) прекратило расследование в отношении российского миллиардера Михаила Фридмана, которого обвиняли в уклонении от наложенных санкций. Об этом представитель NCA сообщил агентству Bloomberg.

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«NCA может подтвердить, что не будет принимать дальнейшие меры в отношении Михаила Фридмана на основании ордера, выданного в Athlone House (особняк Фридмана, — ред.) в декабре 2022 года», — сказал представитель агентства.

По его словам, в то же время продолжается расследование в отношении связанных с этим подозреваемых, подпадающих под более широкое расследование.

В агентстве отметили, что Фридман отказался от комментариев.

Напомним

В апреле 2023 года сообщалось, что Британия прекратила расследование по двум из трех обвинений против российского миллиардера Фридмана.

Ранее «Минфин» писал, что в декабре 2022 года более 50 офицеров пришли в особняк Фридмана стоимостью 65 млн фунтов стерлингов ($81,1 млн) на севере Лондона и арестовали 58-летнего российского бизнесмена. Также правоохранители изъяли цифровые устройства и значительное количество наличных денег.

Кроме того, задержаны еще два человека. 35-летний мужчина, работавший в этом доме, был задержан неподалеку по подозрению в отмывании денег и препятствии офицеру NCA. Он выходил из дома с сумкой, в которой были обнаружены тысячи фунтов стерлингов наличными.

Другой мужчина в возрасте 39 лет, бывший бойфренд нынешней партнерши бизнесмена, был арестован в своем доме в Пимлико, Лондон, за отмывание денег и сговор с целью мошенничества.