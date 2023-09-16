Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке на полмиллиарда

Национальный банк в течение недели, с 11 по 15 сентября, купил на межбанковском валютном рынке $0,05 млн и продал $873,11 млн. Чистая продажа валюты составила $873,06 млн против $302,27 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $510,79 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $195,88 млн;

продал $18 021,80 млн.

Чистая продажа валюты составила $17 825,92 млн.

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