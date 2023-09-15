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15 сентября 2023, 19:18 Читати українською

Проект бюджета на 2024 год зарегистрировали в Раде

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиТакже обнародован текст проекта закона № 10000 и сопроводительные документы.
Фото: armyinform.com.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Также обнародован текст проекта закона № 10000 и сопроводительные документы. Согласно информации в карточке законопроекта, он направлен на рассмотрение Комитета В Р по вопросам бюджета.

Глава В Р Руслан Стефанчук заверил, что парламент рассмотрит проект закона о Государственном бюджете в первом чтении в ближайшее время.

«Призываю народных депутатов всех фракций и групп конструктивно подойти к рассмотрению важнейшего финансового документа. Забыть о популизме и спекуляциях и не рисовать статьи расходов, которые не подкреплены доходами», — написал Стефанчук в Facebook.

Напомним

«Минфин» писал, что правительство утвердило проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн 560 млрд грн и расходами общего фонда в 3 трлн 108 млрд грн.

Главные цифры бюджета:

  • Доходы: 1,746 трлн грн (общий фонд 1,54 трлн грн)
  • Расход: 3,308 трлн грн (общий фонд 3,1 трлн грн)
  • Дефицит: 1,531 трлн.

Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство выделило пять приоритетных направлений в государственном бюджете на следующий год.

Предусмотрено, что с 1 января 2024 минимальная заработная плата будет составлять 7 100 грн, а с 1 апреля — 8 000 грн. При этом с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит 2 920 грн.

Источник: Минфин
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