Цены на топливо за неделю выросли еще на гривну за литр

В течение недели, с 8 по 15 сентября, средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 93 копейки — до 54,05 грн/л. Бензин А-95+ подорожал также на 93 копейки — до 55,56 грн/л, а дизельное топливо — на 96 копеек — до 53,67 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

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В частности, на ОККО и WOG бензины марки А-95, А-95-премиум и дизельное топливо подорожали на 1 грн/л: А-95 и ДТ — до 55,99 грн/л, «пятерка» с улучшенными показателями качества — до 57,99 грн/л. Все виды горючего добавили гривну также и в сети АЗК SOCAR — А-95 и дизтопливо подорожали до 57,99 грн/л, А-95+ — до 59,99 грн/л.

На 0,98−1 грн/л повысила цены «Укрнафта», в сети UPG горючее прибавило 50 коп./л.

На станциях остальных сетей обычная «пятерка» прибавила в цене 0,45−2,5 грн/л. А-95+ подорожал на 0,5−1,6 грн/л, дизтопливо — на 0,5−2,5 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 8 на 15 сентября 2023 г., грн/л: