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15 сентября 2023, 18:14 Читати українською

Цены на топливо за неделю выросли еще на гривну за литр

В течение недели, с 8 по 15 сентября, средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 93 копейки — до 54,05 грн/л. Бензин А-95+ подорожал также на 93 копейки — до 55,56 грн/л, а дизельное топливо — на 96 копеек — до 53,67 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

В течение недели, с 8 по 15 сентября, средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 93 копейки — до 54,05 грн/л.
Фото: pixabay.com

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В частности, на ОККО и WOG бензины марки А-95, А-95-премиум и дизельное топливо подорожали на 1 грн/л: А-95 и ДТ — до 55,99 грн/л, «пятерка» с улучшенными показателями качества — до 57,99 грн/л. Все виды горючего добавили гривну также и в сети АЗК SOCAR — А-95 и дизтопливо подорожали до 57,99 грн/л, А-95+ — до 59,99 грн/л.

На 0,98−1 грн/л повысила цены «Укрнафта», в сети UPG горючее прибавило 50 коп./л.

На станциях остальных сетей обычная «пятерка» прибавила в цене 0,45−2,5 грн/л. А-95+ подорожал на 0,5−1,6 грн/л, дизтопливо — на 0,5−2,5 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 8 на 15 сентября 2023 г., грн/л:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
Vlad UKR
Vlad UKR
15 сентября 2023, 18:29
#
Это еще курс не убежал к госбюджетным 42, а на АвтоРиа массовый слив Авто начался). Все поспешили избавится от кармано-сосущих коней, скоро увидим Бум АвтоРиа -Джипов на любой вкус и простой на паркингах автохлама-утила Европы с пробегами по 500 кусков с невозможностью просто продать кому либо) Польша уже вешается с автохламом, а его в Украине девать некуда, избыток с такими ценами на топливо, машин больше чем желание их купить продают просто все.
Когда то я позревал от цены 2 грнза 1л сразу поднялось на 4,50 за 1л бенз 92, а уже ценники идут на 60 ), толи еще будет…
+
0
Три літри
Три літри
15 сентября 2023, 19:36
#
Якщо сидіти по соціальний допомозі то дійсно заправити свій лендкрузер буде важко
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