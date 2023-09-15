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15 сентября 2023, 17:01 Читати українською

Кабмин обновил порядок начисления доплат военным инструкторам и раненым бойцам

Кабинет министров изменил порядок учета дополнительного вознаграждения военным инструкторам и раненым бойцам. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 15 сентября. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров изменил порядок учета дополнительного вознаграждения военным инструкторам и раненым бойцам.
Фото: armyinform.com.ua

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Соответствующие изменения внесены в постановление N168 от 28 февраля 2022 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения».

Предусмотрено, что военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере от 15 000 до 30 000 гривен с учетом их уровня подготовки (квалификации) пропорций подготовки и обучения персонала в расчете на месяц.

Кроме того, утверждены размеры дополнительного вознаграждения по категориям должностей руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях).

Также решением правительства определено, что военнослужащим, которые в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем) признаны военно-врачебной комиссией ограниченно пригодными к военной службе или непригодными к военной службе с пересмотром через 6−12 месяцев и зачислены в распоряжение соответствующих командиров, в течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение (без учета времени пребывания в отпуске и на лечении) выплачивается денежное довольствие (без учета дополнительного вознаграждения) по последней занимаемой должности в полном объеме.

После пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении таким военнослужащим ежемесячно выплачивается оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 грн.

Напомним

«Минфин» писал, что в августе 2023 года Кабмин изменил порядок выплаты и размера дополнительного вознаграждения для военнослужащих. Им вернули доплаты в 30 тыс. грн, предусмотрели выплаты для раненых бойцов, а также инструкторов, курсантов и срочников.

Источник: Минфин
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