Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами и в Порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Кабмин утвердил новые правила экзаменов на получение водительских удостоверений некоторых категорий
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«Введено проведение практического экзамена на право управления транспортными средствами категорий A1, А и В1 исключительно на площадках для обучения по начальному вождению, а категории В — исключительно в условиях дорожного движения на маршрутах, определенных территориальным сервисным центром МВД», — отметил он.
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Также были расширены функциональные возможности электронного кабинета водителя и портала «Дия» по возможности:
- заказ в электронной форме услуг по государственной регистрации и снятию с учета транспортных средств;
- выдачи временного регистрационного талона в связи с предоставлением права управления транспортным средством другому физическому лицу или свидетельства о регистрации транспортного средства на имя другого физического лица, совершающего поездку за границу;
- продление срока ответственного хранения номерных знаков перерегистрированных или снятых с учета транспортных средств для последующего закрепления за другими транспортными средствами владельца;
- выдачи заключения о возможности нанесения специальных индивидуальных идентификационных номеров или дублирования первичных идентификаций номеров транспортных средств;
- обмена водительского удостоверения, изготовленного на бланке, на водительское удостоверение в электронной форме и наоборот.
Источник: Минфин
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