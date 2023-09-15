Кабмин утвердил новые правила экзаменов на получение водительских удостоверений некоторых категорий

Кабинет министров внес изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами и в Порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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«Введено проведение практического экзамена на право управления транспортными средствами категорий A1, А и В1 исключительно на площадках для обучения по начальному вождению, а категории В — исключительно в условиях дорожного движения на маршрутах, определенных территориальным сервисным центром МВД», — отметил он.

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Также были расширены функциональные возможности электронного кабинета водителя и портала «Дия» по возможности: