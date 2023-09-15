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15 сентября 2023, 14:34 Читати українською

НАПК внесло одного из крупнейших в мире производителей бриллиантов SRK в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) в перечень международных спонсоров войны.
Фото: instagram.com/srk.one

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По словам агентства, индийская компания продолжает сотрудничать с агрессором, закупая алмазы у россии, несмотря на санкции введенные против россии в этой сфере. В 2023 году компания втрое увеличила закупку алмазов в россии, по сравнению с 2021 годом.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья из россии, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов: в этой стране производится 95% бриллиантов мира. Приблизительно три четверти алмазов поступают из россии, но к ним не добавляют никаких официальных документов, которые могли бы подтвердить их происхождение.

SRK имеет годовой доход свыше $1,3 млрд. Компания после приобретения необработанных алмазов выполняет огранку, полировку, классификацию и экспортирует их.

«Несмотря на международные санкции, которые были введены в апреле 2022 года против крупнейшего добытчика алмазов в мире, российской „Алросы“, SRK продолжила скупать алмазы в рф, заключая „тайные сделки“ по покупке драгоценных камней на сотни миллионов долларов», — говорится в сообщении.

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В то же время, на своем сайте компания SRK сообщает, что «необработанные алмазы происходят только из стран, участвующих в Кимберлийском процессе, и не имеют конфликтного происхождения. Мы проверяем все наше сырье, чтобы обеспечить соблюдение нравственных соображений».

Однако цифры говорят о другом. Так, за 2021 год Shree Ramkrishna Exports закупила у россии алмазов более чем на $59 млн, а уже в 2022 году, после применения западных санкций против россии, — более чем на $198 млн.

В 2023 году компания также активно продолжает сотрудничество с агрессором. Только за первое полугодие она закупила алмазов на сумму более $132 млн, что втрое больше чем в 2021 году.

В целом в 2022 году россия экспортировала алмазов на $3,8 млрд. Но даже такие незначительные по сравнению с доходами от продажи нефти суммы имеют для россии большое значение, поскольку позволяют финансировать ведение войны против Украины и удерживать свою экономику.

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«Таким образом, в то время как другие западные компании обходят российский рынок стороной, Shree Ramkrishna Exports активно скупает российские алмазы на выгодных условиях, тем самым активно спонсирует агрессию против Украины», — заявили в НАПК.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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