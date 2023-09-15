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15 сентября 2023, 13:37 Читати українською

Украина получит $2 миллиарда от Южной Кореи на развитие инновационных экономических проектов

Украина получит $2 млрд. от Южной Кореи, которые пойдут на развитие инновационных экономических проектов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Украина получит $2 млрд.
Фото: pixabay.com

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Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко и посол Южной Кореи в Украине Ким Хенг То подписали Соглашение по кредитам от Корейского Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF).

«В соответствии с подписанным Соглашением Украина или субъектом хозяйствования — резидентом Украины, получившим государственную гарантию, вправе привлечь долгосрочные кредиты под низкие проценты от Экспортно-импортного банка Кореи через Фонд экономического сотрудничества и развития (EDCF)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе кредиты могут быть привлечены на поставку оборудования, а с 2025 года — на восстановление.

По словам Свириденко, Соглашение открывает путь к получению долгосрочных и дешевых кредитов, способствующих восстановлению производственного потенциала и созданию новых рабочих мест.

«Мы рассчитываем на активное участие корейского бизнеса в восстановлении нашей страны, а также на создание новых технологических производств в стратегически важных отраслях экономики. Также Украине пригодится корейский опыт для послевоенного восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов», — добавила Свириденко.

Напомним

«Минфин» писал, что президент Южной Кореи Юн Сок Йоль на саммите G20 в Индии заявил, что страна предоставит Украине пакет помощи на общую сумму $2,3 млрд для восстановления разрушенной войной инфраструктуры — $300 млн направят на гуманитарные нужды 2024 года и $2 млрд посредством долгосрочной помощи.

Источник: Минфин
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