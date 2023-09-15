Правительство приняло проект бюджета на 2024 год

Правительство утвердило проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн. 560 млрд. грн. и расходами общего фонда в 3 трлн. 108 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Главные цифры бюджета

Доходы: 1,746 трлн грн (общий фонд 1,54 трлн грн)

Расход: 3,308 трлн грн (общий фонд 3,1 трлн грн)

Дефицит: 15,31 трлн грн.

Ключевой акцент этого проекта — оборона и безопасность Украины. На это направлено более половины всех ресурсов бюджета — 1 трлн 685 млрд грн.

«Эта сумма на 113 млрд грн больше, чем в этом году. Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же, как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших Сил безопасности и обороны», — отметил Шмыгаль.

Второй приоритет — это социальная сфера. Расходы бюджета составят 469 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в текущем году.

Третий приоритет — медицина и образование. На сектор образования выделяем 179 млрд грн, и это на 23 млрд больше, чем в текущем году. На медицину — 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года.

Четвертый приоритет — поддержка ветеранов. Расходы по этой программе увеличиваем вдвое — с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем.

Пятый приоритет — это восстановление нашей экономики. Никакого повышения налогов не предполагается.

«Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов „єРобота“, поддержку украинских стартапов. Также запускаем новые программы для индустриальных парков, для реализации инвестиционных проектов, поддержки украинского производителя», — добавил премьер.

Минималка и прожиточный минимум

С 1 января 2024 года минимальная заработная плата будет составлять 7 100 грн, а с 1 апреля — 8 000 грн. Об этом заявил первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

По его словам, с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит 2 920 грн.