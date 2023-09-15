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15 сентября 2023, 12:05 Читати українською

Правительство приняло проект бюджета на 2024 год

Правительство утвердило проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн. 560 млрд. грн. и расходами общего фонда в 3 трлн. 108 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство утвердило проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн. 560 млрд.
Фото: НБУ

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Главные цифры бюджета

  • Доходы: 1,746 трлн грн (общий фонд 1,54 трлн грн)
  • Расход: 3,308 трлн грн (общий фонд 3,1 трлн грн)
  • Дефицит: 15,31 трлн грн.

Ключевой акцент этого проекта — оборона и безопасность Украины. На это направлено более половины всех ресурсов бюджета — 1 трлн 685 млрд грн.

«Эта сумма на 113 млрд грн больше, чем в этом году. Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же, как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших Сил безопасности и обороны», — отметил Шмыгаль.

Второй приоритет — это социальная сфера. Расходы бюджета составят 469 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в текущем году.

Третий приоритет — медицина и образование. На сектор образования выделяем 179 млрд грн, и это на 23 млрд больше, чем в текущем году. На медицину — 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года.

Четвертый приоритет — поддержка ветеранов. Расходы по этой программе увеличиваем вдвое — с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем.

Пятый приоритет — это восстановление нашей экономики. Никакого повышения налогов не предполагается.

«Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов „єРобота“, поддержку украинских стартапов. Также запускаем новые программы для индустриальных парков, для реализации инвестиционных проектов, поддержки украинского производителя», — добавил премьер.

Минималка и прожиточный минимум

С 1 января 2024 года минимальная заработная плата будет составлять 7 100 грн, а с 1 апреля — 8 000 грн. Об этом заявил первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

По его словам, с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит 2 920 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

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0
Genna Smatko
Genna Smatko
15 сентября 2023, 12:13
#
Ну 1 трлн це вони собі намалювали можна викреслити бо вкрадуть.
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
15 сентября 2023, 12:41
#
>власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд

мне тут рассказали что украинцы платят по 40 евро налогов в год . т. е. 10 млн работающих * 40 евро * 40 курс = 16 млрд гривен . Откуда триллион взялся ?
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0
Илья Лимпа
Илья Лимпа
15 сентября 2023, 13:29
#
Та ну 25% доходу мінімум , це те що йде до бюджету , якщо ще ЄСВ рахувати яке йде в пенсійний то всі 45−50% , то там суми в сотнях млрд грн)
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
15 сентября 2023, 13:33
#
Видите , вы смотрите трезво , а мне говорят что у нас не европейские налоги . Ну типа, а что вы хотите , вы же не платите . А получается что налоги то не во всякой европейской стране такие налоги .

Просто отмазки для тех кто тырит бабки . Типа, а что в хотели , сами виноваты .
+
0
Ranet
Ranet
15 сентября 2023, 12:43
#
Что значит западные стандарты, как по чертежу — до 1 октября!
Осталось понять в каком парламенте будут голосовать такой дефицит.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
15 сентября 2023, 13:13
#
А что получит народ Украины с этой всей победы и заворухи?))) Как обычно буй?))
+
+30
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
15 сентября 2023, 13:25
#
Тут бы не заработать, а не проиграть бы … те кто получили россию дома уже поняли разницу … Наверное хуже только если бы северная корея пришла бы …

Вчера люди имели пенсии и зарплаты , а сегодня помощь от россии — бутылка масла , три рыбных консервы , киллограм риса … ни в чем себе не отказывай … и забранные и разграбленные дома .

Потому рашик — сиди дома . Здесь тебя ждет только смерть . Люди увидели , они уже знают за что воюют .
+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
15 сентября 2023, 13:41
#
Вступление в ЕС со всеми правами
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 сентября 2023, 14:38
#
Позор…

Какой школьник верстал
цифры в публикации…

1,746трлн — 3,308трлн = — 1,562трлн

Но никак не 15,31трлн
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