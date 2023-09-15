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15 сентября 2023, 11:34 Читати українською

Fitch улучшило прогноз роста мирового ВВП в этом году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз увеличения мирового ВВП в этом году до 2,5% с ожидавшихся в июне 2,4%. При этом прогноз роста глобальной экономики на 2024 год ухудшился до 1,9% с 2,1%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз увеличения мирового ВВП в этом году до 2,5% с ожидавшихся в июне 2,4%.
Фото: slovoidilo.ua

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«Мировая экономика, вероятно, вырастет в 2023 году сильнее, чем мы ожидали в июне. Однако углубление спада на китайском рынке недвижимости бросает тень на перспективы глобального подъема, в то время как ужесточение денежно-кредитной политики все больше влияет на перспективы спроса в США и Европе» — говорится в обзоре Global Economic Outlook.

Эксперты агентства отмечают, что улучшение прогноза роста мирового ВВП отражает неожиданную гибкость экономик США, Японии и развивающихся рынков без учета Китая.

Fitch улучшило прогноз повышения ВВП США на текущий год до 2% с 1,2%, Японии — до 2% с 1,3%, развивающихся рынков без учета Китая — до 3,4% с 2,9%. В то же время прогнозы роста экономик Китая и еврозоны снижены на 0,8 процентного пункта (п.п.) и 0,2 п.п. соответственно — до 4,8% и 0,6%.

Прогноз увеличения ВВП США на 2024 год ухудшился на 0,2 п.п. — до 0,3%, еврозоны — на 0,3 п.п., до 1,1%, Китая — на 0,2 п.п., до 4,6%.

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Агентство отмечает, что рост экономики еврозоны остановился из-за энергетического кризиса, сейчас регион сталкивается с трудностями в связи с ослаблением объемов мировой торговли и китайской экономики.

Источник: Минфин
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