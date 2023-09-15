Курс валют на 15 сентября: Доллар и евро дешевеют

В пятницу, 15 сентября, на наличном рынке курс доллара снизился 5 копеек в покупке и продаже. Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже не изменился.

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В обменниках доллар в покупке подешевел на 2 копейки, а в продаже не изменился. Курс евро снизился на 14 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,35 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,13−38,25, евро — 40,86−41,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,99−39,37 грн/евро.

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