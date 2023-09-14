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14 сентября 2023, 16:16 Читати українською

Инфляция в годовом исчислении замедлилась до 8,6% — Нацбанк

Потребительская инфляция снижалась быстрее, чем ожидалось, достигнув в августе 8,6% в годовом исчислении, однако базовая — была близка к прогнозу НБУ. Об этом на брифинге сказал глава Национального банка Андрей Пышный.

Потребительская инфляция снижалась быстрее, чем ожидалось, достигнув в августе 8,6% в годовом исчислении, однако базовая — была близка к прогнозу НБУ.
Фото: depositphotos

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Как изменилась инфляция

«Инфляция в годовом измерении в августе замедлилась до 8,6%. Ценовая динамика оказалась лучше, чем ожидал НБУ, прежде всего за счет увеличения предложения продуктов питания. Так, хорошие урожаи поспособствовали снижению цен на крупы, муку, овощи и некоторые фрукты», — сказал Пышный.

В то же время, по его словам, снижение базовой инфляции (до 10% г/г в августе) было близко к июльскому прогнозу НБУ.

«Весомую роль в ослаблении фундаментального ценового давления играли меры НБУ по обеспечению привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка. Они, в частности, способствовали дальнейшему улучшению курсовых и инфляционных ожиданий», — отметил глава Нацбанка.

Что будет дальше

По его мнению, общая тенденция к снижению инфляции будет сохраняться, однако потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан. С одной стороны, лучшие урожаи будут ограничивать рост цен и в последующие месяцы.

Будет сохраняться также влияние от фиксации отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги. НБУ и дальше будет обеспечивать устойчивость валютного рынка для удержания под контролем курсовых и инфляционных ожиданий. Все это будет способствовать дальнейшему снижению инфляции.

Читайте: Нацбанк снизил учетную ставку до 20%

С другой стороны, давление на расходы бизнеса будет значительным как из-за потерь, связанных с войной, так и из-за подорожания электроэнергии и горючего. Этот фактор может сдерживать замедление инфляции.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 сентября 2023, 16:26
#
Да, да, и гречка в «АТБ» подешевела.
+
+30
Антон Куминов
Антон Куминов
14 сентября 2023, 17:22
#
Кормовая
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