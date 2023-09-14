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14 сентября 2023, 15:48 Читати українською

Укрзализныця анонсировала новый маршрут в Варшаву

Осенью Укрзализныця планирует запустить новый поезд сообщением Рава-Русская — Варшава. Также ожидается запуск дополнительного маршрута поезда из Киева в польскую столицу. Об этом сообщил глава правления компании Евгений Лященко.

Осенью Укрзализныця планирует запустить новый поезд сообщением Рава-Русская — Варшава.

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«Сейчас Киев, Запорожье, Днепр, Харьков, Одесса, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Полтава, Миргород, Александрия, Ровно, Ковель, Мукачево, Чоп и другие города имеют прямое железнодорожное сообщение со странами Европы. А уже осенью планируем запустить новый поезд сообщением Рава-Русская — Варшава», — отметил он.

По его словам, поезд Рава-Русская — Варшава сможет ежедневно обеспечить перевозку почти 500 пассажиров в оба направления. На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда, которые будут доставлять пассажиров во Львов.

Также «Укрзалізниця» ожидает от польских коллег согласования открытия между Киевом и Варшавой дополнительного маршрута поезда, сформированного из вагонов стандартного для Украины габарита.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 сентября 2023, 16:07
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Теперь еще больше мужчин призывного возраста, через работу «стюартами» и проводниками. смогут покинуть нашу страну.
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