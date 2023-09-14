Безработица в Украине в 2023 году снизится до 19%, сообщила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.
Правительство прогнозирует снижение безработицы до 19% к концу года
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По ее словам, правительство ввело ряд программ для улучшения ситуации на рынке труда. По уточненной оценке НБУ, в прошлом году уровень безработицы в Украине составил 21,1%.
Свириденко сообщила, что один из важных вопросов, на котором сейчас сфокусирован Кабмин — преодоление безработицы в Украине.
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«По итогам текущего года мы прогнозируем, что уровень безработицы снизится до 19%, однако это достаточно высокий показатель», — сказала она.
По словам министра экономики, Кабмин ввел грантовые программы для предпринимателей и желающих открыть собственный бизнес, ключевым условием для получения поддержки является создание новых рабочих мест.
Также действуют обучающие программы и программы переквалификации.
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