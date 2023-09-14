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14 сентября 2023, 15:26 Читати українською

Правительство прогнозирует снижение безработицы до 19% к концу года

Безработица в Украине в 2023 году снизится до 19%, сообщила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Безработица в Украине в 2023 году снизится до 19%, сообщила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПо ее словам, правительство ввело ряд программ для улучшения ситуации на рынке труда.
Фото: me.gov.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По ее словам, правительство ввело ряд программ для улучшения ситуации на рынке труда. По уточненной оценке НБУ, в прошлом году уровень безработицы в Украине составил 21,1%.

Свириденко сообщила, что один из важных вопросов, на котором сейчас сфокусирован Кабмин — преодоление безработицы в Украине.

Читайте: В Украине официальная безработица снова упала до исторического минимума

«По итогам текущего года мы прогнозируем, что уровень безработицы снизится до 19%, однако это достаточно высокий показатель», — сказала она.

По словам министра экономики, Кабмин ввел грантовые программы для предпринимателей и желающих открыть собственный бизнес, ключевым условием для получения поддержки является создание новых рабочих мест.

Также действуют обучающие программы и программы переквалификации.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
14 сентября 2023, 15:33
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Чим більша мобілізація тим менше безробіття. Тепер жінки з бірж підуть і все можна ліквідовувати біржи бо безробітних не буде.
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